$!“Mi vida está en peligro, vengan a salvarme”, la petición de auxilio de Jovenel Moïse

14 llamadas para movilizar ayuda

Después de recibir la frenética llamada de auxilio del presidente a la 1:34 am, el comisionado de policía haitiano dijo que hizo cuatro llamadas telefónicas en un lapso de 14 minutos, buscando refuerzos mientras se levantaba de la cama, se vestía y se dirigía en dirección a la casa del presidente. Dijo que llegó a la residencia a las 2:22 am después de encontrarse con algunos de los comandos colombianos armados en la carretera.

La primera llamada, a la 1:35 am, fue para el hombre a cargo de la seguridad del palacio de Moïse, Dimitri Hérard., quien aseguró que estaba desplegando ayuda. A la 1:38 am, afirmó que se comunicó con el supervisor del equipo de seguridad que trabajaba esa noche y no recibió respuesta.

A la 1:47 am, el comisionado de policía dijo que llamó al comandante del Equipo de Contraataque, o CAT, una unidad táctica especializada similar al Servicio Secreto de Estados Unidos. La unidad brinda apoyo táctico al presidente y reacciona cuando hay un ataque. Luego, a la 1:50 am, el comandante de la policía dijo que llamó a Léon Charles, el jefe de policía interino, solicitando refuerzos.

Para entonces, Charles ya sabía que había problemas, según un oficial contactado por el director de policía. Había desplegado al menos un convoy.