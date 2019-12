Michael Pineda y Mellizos acuerdan contrato de 20 mdd

MINNEAPOLIS (AP) — El abridor dominicano Michael Pineda y los Mellizos de Minnesota acordaron el jueves un contrato de 20 millones de dólares por dos campañas, debido al interés del equipo para conservar al lanzador derecho que continúa suspendido por haber utilizado un diurético prohibido, según una persona cercana a las negociaciones.

La fuente hizo sus declaraciones a The Associated Press a condición del anonimato porque el acuerdo no estaba anunciado y quedaba sujeto a que todo saliera bien en el examen físico.

Pineda reunió con los Mellizos foja de 11-5 con promedio de carreras limpias admitidas de 4.01 en 26 aperturas en 2019, su primera campaña con el equipo, antes de que el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB por sus siglas en inglés) anunciara el 7 de septiembre que lo suspendía 60 partidos porque le detectaron hidroclorotiazida, que sirve para bajar peso y controlar la presión sanguínea. La MLB ha prohibido su uso porque puede encubrir la presencia de esteroides.

Debido a la sanción, Pineda no jugó la postemporada con los Mellizos, campeones de la División Central de la Liga Americana. Los Mellizos fueron barridos en tres partidos por los Yanquis de Nueva York en la serie divisional.

Pineda, que cumplirá 31 años el mes entrante, tiene aún 39 partidos de suspensión para que pueda volver al montículo con los Mellizos a mediados de mayo.

Pineda, de 2 metros (6 pies 7 pulgadas) de estatura y 127 kilogramos (280 libras), se perdió la mitad de la campaña 2017 cuando jugaba con los Yanquis de Nueva York y toda la temporada 2018 después de firmar con los Mellizos debido a una cirugía de reconstrucción del ligamento ulnar colateral.

Pineda asegura haber tomado un medicamento que le recetó un conocido sin advertir que las píldoras contenían la sustancia prohibida.

El jugador se disculpó ante la organización, sus compañeros de equipo, su familia y los aficionados de los Mellizos por su error crítico y afirmó que nunca tuvo la intención de hacer trampa.

“Los últimos dos años he tenido dos cirugías, así pues subí algo de peso”, declaró Pineda. “Sólo intentaba encontrar una manera de controlar eso para no lastimarme las rodillas”.

La suspensión original fue de 80 partidos, pero la Asociación de Jugadores de la MLB presentó una apelación.

Antes de la temporada 2018, los Mellizos concedieron a Pineda un contrato de dos campañas por 10 millones de dólares con tasa descontada debido a la lesión. La inversión redituó en 2019 porque Pineda se convirtió en uno de sus abridores más confiables a medida que fue adquiriendo eficacia tras su larga falta de acción.

Hasta antes de la suspensión tenía foja de 10-4 con promedio de carreras limpias admitidas de 2.96 y 87 ponchados en 82 entradas en sus últimas 14 aperturas.

Pineda fue uno de los cuatro abridores en la rotación de Minnesota que se habían vuelto agentes libres este otoño.

Los Mellizos recontrataron a Jake Odorizzi para que comparta el montículo con su compañero puertorriqueño José Berrios, que ha participado en el Juego de Estrellas.

Sin embargo, hay uno o dos lugares que serán cubiertos este invierno, para lo que el equipo recurrirá al mercado.

Los Mellizos estaban interesados en el ex lanzador derecho de los Mets de Nueva York, Zack Wheeler, quien aceptó el miércoles integrarse a los Filis de Filadelfia por 118 millones de dólares y cinco campañas.