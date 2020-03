Mick Jagger regresa a la actuación con un personaje seductor

Mick Jagger, izquierda, y Claes Bang en una escena de 'The Burnt Orange Heresy' en una imagen proporcionada por Sony Pictures Classics. Jagger interpreta a un malvado coleccionista de arte que convence a un periodista de usar una entrevista para robar un cuadro. Es su primera actuación desde 'The Man From Elysian Fields' de 2001.