$!Microsoft cierra LinkedIn en China

REDMOND, Washington, EE.UU. (AP) — Microsoft dejará de ofrecer su servicio LinkedIn en China a finales de este año, luego de que Beijing endureció sus normas de internet.

En un blog, Microsoft anunció el jueves que tomó la decisión con base en “un ambiente de negocios significativamente más difícil y requisitos legales más estrictos en China”.

Microsoft es uno de varios gigantes tecnológicos estadounidenses que reducen sus vínculos con el país asiático tras años de intentar adaptar sus servicios a las exigencias de los censores gubernamentales.

LinkedIn será reemplazado en China por InJobs, una nueva aplicación que tiene algunas de las herramientas de desarrollo profesional que LinkedIn ofrece, pero sin las características de red social ni la posibilidad de publicar mensajes o artículos.

Los organismos reguladores chinos han intentado ejercer un mayor control sobre los algoritmos utilizados por las empresas tecnológicas para personalizar y recomendar contenidos. También han reforzado las restricciones a la privacidad de los datos y ampliado el control sobre el flujo de información y la opinión pública.

En marzo, LinkedIn dijo que suspendería la inscripción de nuevos miembros en LinkedIn China debido a cuestiones regulatorias que no fueron especificadas. En mayo, el organismo de control de internet de China dijo que había descubierto que tanto LinkedIn como el motor de búsqueda Bing de Microsoft, y unas 100 aplicaciones más, realizaban uso indebidos de datos y les ordenó que solucionaran el problema.

A mediados de año, varios académicos informaron que habían recibido cartas por parte de LinkedIn en las que se les advertía que estaban compartiendo “contenidos prohibidos” que no se podían ver en China, pero que sí podían ser vistos por los usuarios de LinkedIn en otros lugares.

En junio, Tony Lee, académico de la Universidad Libre de Berlín, declaró a The Associated Press que LinkedIn no le dijo qué contenido estaba prohibido, pero que estaba vinculado a la sección de su perfil en la que enumeraba sus publicaciones. Entre los artículos que aparecían en la lista había uno sobre la represión de 1989 de los manifestantes prodemocráticos en la plaza de Tiananmén de Beijing y otro que comparaba al líder chino Xi Jinping con el antiguo líder Mao Zedong.

Lee dijo el jueves que es ”una ilusión que LinkedIn mantenga su presencia de un modo diferente” sin elementos de redes sociales, que es lo que la distingue de otras bolsas de trabajo en línea. Afirmó que es mejor que LinkedIn se retire por completo del país que “practicar la censura dictada por China”, lo cual daña la credibilidad mundial de la empresa.

Hace más de siete años que LinkedIn lanzó un sitio en chino simplificado, que consiste en caracteres de escritura usados en la China continental, para ampliar su alcance en el país. En el momento del lanzamiento, a principios de 2014, dijo que la expansión en China planteaba “cuestiones difíciles” porque requería censurar el contenido, pero que sería clara en cuanto a la forma de hacer negocios en China y emprendería “amplias medidas” para proteger los derechos y los datos de los miembros.