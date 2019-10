$!Milagros Ortiz Bosch está en reposo tras recibir atención médica en Manhattan

La exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, lleva dos semanas en reposo en su casa tras recibir atención médica en el hospital Presbiteriano de la Universidad de Columbia, en Manhattan.

El doctor Rafael Lantingua informó que Bosch está en la fase post operatoria, por lo que lleva dos semanas en reposo. No obstante, se negó a emitir declaraciones sobre su estado de salud alegando que la paciente no le ha autorizado a hablar del tema y que las leyes estatales y federales preservan celosamente la privacidad de los pacientes. “No podemos dar información porque Milagros no me ha autorizado a mí a que dé informaciones sobre su salud”, añadió.

Lantigua explicó que pese a que la exvicemandataria reveló a Diario Libre su estado de salud, ella no le ha dado ninguna autorización para que hable con los medios.