$!Miles protestan en Hong Kong tras prohibición de máscaras

Aunque la corte rechazó la petición de una orden judicial, Kwok y Mo celebraron su decisión de acelerar la vista. El tribunal no fijó una fecha, pero indicó que sería al final de este mes.

Lam no ha descartado tomar más medidas si la violencia continúa.

Coreando “Llevar máscara no es un delito”, decenas de miles de personas salieron a pesar de la lluvia para marchar por el centro de Hong Kong, después de que un tribunal rechazara un segundo intento de bloquear la prohibición de llevar máscaras, que pretende sofocar las protestas prodemocracia iniciadas hace cuatro meses.

Muchos manifestantes que llevaban máscaras el domingo dijeron que la prohibición socava su libertad de expresión. La norma incluye a reuniones con o sin aprobación policial y supone una pena de hasta un año de cárcel y una multa.

“Carrie Lam no es el dios de Hong Kong. No puede hacer lo que quiera”, dijo la jubilada Patricia Anyeung, que marchaba con su hermana, Rebecca. Ambas llevaban máscaras. La mujer dijo que lleva meses manifestándose y que no se dejaría intimidar.

“No pueden detenernos a todos. Somos miles”, afirmó. “No hay vuelta atrás, estamos en un punto de no retorno”, dijo Anyeung, que se describió como una jubilada acomodada con pasaporte británico y dijo que podría abandonar la ciudad si se suspenden las libertades en Hong Kong.

Muchos manifestantes pacíficos ficen que la violencia se ha convertido en un medio para obtener un fin, la única forma de que los jóvenes manifestantes enmascarados puedan obligar al gobierno a ceder ante las demandas de democracia plena y otras reformas.