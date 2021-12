Miss India Harnaaz Sandhu es la nueva Miss Universo

EILAT, Israel (AP) — Miss India, Harnaaz Sandhu, superó a Miss Paraguay Nadia Ferreira y Miss Sudáfrica Lalela Mswane para convertirse en Miss Universo 2021 en la 70ª edición del certamen internacional de belleza celebrado en Eilat, Israel.

Sandhu, de 21 años, es actriz y estrenará dos series limitadas en 2022. Estudia un máster en administración pública. A lo largo de la competencia se destacó por su facilidad para imponerse en el escenario, especialmente en la última ronda de preguntas en la que tuvo que responder qué consejo le daría a las mujeres jóvenes para enfrentar las presiones actuales.

“Creo que la mayor presión que enfrentan las jóvenes es creer en sí mismas. Sepan que son únicas y eso es lo que las hace hermosas, dejen de compararse con las demás y hablemos de las cosas más importantes que están pasando en el mundo. Creo que eso es lo que necesitan entender”, dijo Sandhu. “Vamos, hablen por ustedes mismas, porque ustedes son las líderes de su vida, ustedes son su propia voz. Yo creo en mí misma y por eso estoy aquí”.

Poco antes, también tuvo que responder qué haría para convencer a la gente que cree que el cambio climático es una invención.

“Se me rompe el corazón al ver cómo la naturaleza está atravesando tantos problemas y es por nuestro comportamiento irresponsable”, dijo. “Estoy convencida de que este es el momento de emprender acciones y de hablar menos, porque cada acción puede matar o salvar a la naturaleza. Prevenir y proteger es mejor que arrepentirnos y reparar, eso es de lo que estoy tratando de convencerlos hoy”.

Sandhu tiene como inspiración a su madre, quien es ginecóloga y con quien creció trabajando en campamentos apoyando campañas de salud femenina. Busca el empoderamiento de las mujeres a través de derechos, educación, empleo y su libertad para elegir, según se mostró en imágenes del certamen. En su tiempo libre practica yoga, cocina, monta a caballo y juega ajedrez. Le gusta nadar y hacer imitaciones, incluyendo de animales como un gato que imitó al inicio de la ceremonia. Su lengua materna es el punjabi y escribe poemas en ella.

“Soy la juventud de mi país. Quiero saber lo que está pasando en mi país”, dijo en una sección pregrabada del concurso. “Quiero inspirar a la gente al elegir personajes súper fuertes”.

Es la tercera concursante de India en ostentar el título de Miss Universo después de Sushmita Sen en 1994 y Lara Dutta en 2000.

Miss Paraguay, de 22 años, quedó en segundo lugar. La modelo políglota originaria del departamento de Guaira comenzó a trabajar en la televisión a los 15 años y ha apoyado a mujeres que sufren violencia familiar y que buscan reintegrarse a la sociedad tras haber estado privadas de libertad. Además, trabaja con la primera dama de Paraguay en diferentes programas sociales enfocados en mejorar la calidad de vida de sus compatriotas.

Por su parte Miss Sudáfrica, de 24 años, es de etnia zulu, modelo, bailarina y estudió derecho. El hecho de que quedara en tercer lugar fue una sorpresa: Sudáfrica, que apoya firmemente la causa palestina, retiró el apoyo a su representante porque el certamen se realizaba en Israel.

Malasia no envió a una concursante argumentando preocupaciones por el COVID-19, pero el país es predominantemente musulmán y mantiene estrechos vínculos con los palestinos.

El COVID-19, que hizo que Miss Universo no se celebrara en 2020 sino en mayo de 2021, afecto el concurso cuando Miss Francia Clémence Botino dio positivo poco después de llegar a Israel. Luego de 10 días en cuarentena pudo participar del evento y quedar entre las primeras 16 finalistas.

Otras concursantes latinoamericanas y del Caribe que lograron destacarse en esa ronda fueron Miss Colombia Valeria Ayos, Miss Puerto Rico Michelle Marie Colón, Miss Panamá Brenda Smith, Miss Venezuela Luiseth Materán, Miss Aruba Thessaly Zimmerman y Miss Bahamas Chantel O’brian. Miss Colombia, de hecho, llegó hasta el cuadro de las cinco finalistas.

La Miss Universo mexicana Andrea Meza entregó su corona tras su corto reinado de siete meses en el que enfocó sus esfuerzos en combatir la violencia de género que cobra la vida de 11 mujeres diarias tan solo en su país, según cifras de la ONU. Meza dijo que durante su reinado lo más gratificante fue trabajar con grupos de mujeres vulnerables y grupos por los derechos de las mujeres.

“Para nosotros era prioridad hablar de la violencia de género, por la experiencia que he vivido en mi país con ese tipo de violencia contra las mujeres, he crecido viendo eso”, dijo en un segmento pregrabado. “Es algo que vemos tan seguido que ya no lo consideramos violencia... Estoy muy agradecida con Miss Universo por permitir que mi mensaje llegue y conmueva a toda la gente del mundo, eso es lo más importante para mí”.

Meza informó durante el evento que ahora que termina su reinado se unirá como presentadora a la cadena Telemundo.

El jurado de la final estuvo integrado por la presentadora puertorriqueña Adamari López, la modelo brasileña Adriana Lima, Miss Universo 2016 Iris Mittenaere; la hija de Steve Harvey, la actriz Lori Harvey; la actriz india Urvashi Rautela y la actriz estadounidense Rena Sofer.

Miss Nigeria ganó el premio al mejor traje típico con un atuendo que incluía una enorme máscara africana, plumas y fibras naturales.

La gala contó con un número musical de Jojo y Noa Kirel y tuvo como anfitrión a Steve Harvey. Miss Estados Unidos Cheslie Kryst y Carson Kressley fungieron como copresentadores.