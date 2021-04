$!Misterio de internet del Pentágono está en parte resuelto

BOSTON (AP) — Algo muy inusual sucedió en el internet el día en que el presidente Joe Biden fue juramentado. Una empresa misteriosa ubicada en un espacio de trabajo compartido sobre un banco de Florida anunció a las redes informáticas del mundo que ya administraba una parte enorme del internet, previamente inactiva, propiedad del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Desde entonces, esa propiedad se ha multiplicado más de cuatro veces a 175 millones de direcciones, aproximadamente una vigesimoquinta parte del tamaño del internet actual.

“Es enorme. Es lo más grande en la historia del internet”, sostuvo Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik, una compañía operadora de redes. También es más del doble del tamaño del espacio en internet que actualmente usa el Pentágono.

Tras semanas de dudas por parte de la comunidad informática, el Pentágono ahora ha proporcionado una explicación muy concisa sobre lo que hace. Pero sigue sin responder muchas preguntas básicas, empezando por el motivo por el cual decidió confiar la administración del espacio de direcciones a una empresa que parecía no existir antes de septiembre.

El ejército espera “analizar, evaluar y prevenir el uso no autorizado del espacio de dirección IP del DoD” (Departamento de Defensa), afirmó el viernes en un comunicado Brett Goldstein, director del Servicio de Defensa Digital del Pentágono, que opera el proyecto.

También espera “identificar posibles vulnerabilidades” como parte de los esfuerzos de defensa contra las ciberintrusiones de adversarios globales, quienes de forma consistente infiltran redes estadounidenses, a veces operando desde bloques de direcciones de internet no usados.

El comunicado no especificó si contratistas participarían en el “proyecto piloto”.

De forma periódica, el Pentágono enfrenta invasiones no autorizadas en su espacio, en parte porque ha habido una escasez de direcciones de internet de la primera generación desde 2011; ahora se venden en subasta por arriba de los 25 dólares.

Madory dijo que anunciar el espacio de direcciones facilitaría la persecución de invasores y permitiría que el ejército de Estados Unidos “recopile una enorme cantidad de tráfico de internet de fondo para amenazas de inteligencia”.

Algunos expertos en ciberseguridad han especulado que el Pentágono podría estar usando el nuevo espacio anunciado para crear “cebos”, máquinas configuradas con vulnerabilidades para atraer a hackers. O podría querer montar infraestructura dedicada —software y servidores— para explorar el tráfico en busca de actividad sospechosa.

“Esto aumenta considerablemente el espacio que pueden monitorear”, afirmó Madory, quien publicó sobre el tema el sábado en un blog.

Lo que no pudo explicar el sábado un vocero del Pentágono es por qué el Departamento de Defensa escogió a Global Resource Systems LLC, una empresa sin contratos previos con el gobierno, para administrar el espacio de direcciones.

“Todavía me desconcierta por qué el DoD hizo eso, al igual que a ti”, dijo Paul Vixie, un pionero del internet al que le adjudican la creación de su propio sistema de denominaciones y el director general de Farsight Security.

La empresa no respondió llamadas ni correos electrónicos de The Associated Press. No tiene presencia en la web, aunque tiene el dominio grscorp.com. Su nombre no aparece en el directorio de domicilios de Plantation, Florida, y una recepcionista se quedó en blanco cuando un reportero de la AP pidió hablar con un representante de la empresa a principios de este mes. La recepcionista encontró su nombre en una lista de arrendatarios y sugirió enviar un correo electrónico. Los registros muestran que la empresa no ha obtenido una licencia comercial en Plantation.

El periodista de The Associated Press Terry Spencer en Fort Lauderdale, Florida, contribuyó a este despacho.