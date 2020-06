MLB: Peloteros proponen 70 juegos; Manfred lanza advertencia

NUEVA YORK (AP) — Los peloteros presentaron el jueves una propuesta de calendario para disputar 70 juegos de temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas, un plan rechazado de inmediato por el comisionado Rob Manfred.

La oferta deja una diferencia de 10 encuentros y unos 275 millones de dólares entre los jugadores y los dueños, como parte del plan para iniciar la campaña demorada por la pandemia de coronavirus.

Un apartado de la propuesta del gremio plantea que los jugadores porten parches con publicidad en sus uniformes durante todos los duelos por primera vez en la historia de las mayores.

“Esto necesita concluir”, dijo Manfred respecto de la negociación. “En tanto que yo no hable con los dueños, no puedo darles un plazo firme”.

Ambas partes vislumbran que la pretemporada se reanude el 26 de junio. Ello implicaría que los lanzadores y receptores viajaran el lunes para el comienzo de las pruebas médicas al día siguiente.

Si bien la brecha se ha reducido, ambas partes se resisten a otras concesiones y la marcha hacia un acuerdo sigue siendo incierta y espinosa.

“Hemos presentado a las Grandes Ligas una contrapropuesta que se sustenta en una temporada de 70 juegos que, entre otros aspectos, incluye expandir los playoffs tanto para 2020 como 2021', dijo el jefe del sindicato Tony Clark en un comunicado. “Creemos que esta oferta representa el pilar para un acuerdo que permita reanudar los juegos”.

Después de que el comisionado Rob Manfred se reunió con Clark en Arizona durante unas cinco horas, MLB aseguró el miércoles que tenía un borrador de acuerdo para realizar la campaña, aunque el sindicato dijo que no existía tal pacto.

“Teníamos una lista de asuntos. Definimos las posturas sobre cada uno de esos asuntos. Luego, hicimos negociaciones y concesiones acerca de los temas”, dijo Manfred. “En distintos momentos, volvimos a la lista con Tony y revisábamos dónde estábamos. Lo hicimos de nuevo al final de la reunión. Nos estrechamos la mano y coincidimos en que íbamos a... empujar, es la palabra, a empujar a nuestras partes para llegar a un acuerdo consistente con este marco”.

El planteamiento de la MLB incluye 60 juegos de temporada regular que significarían 1.480 millones de dólares en salarios, además de un fondo de 24 millones para los jugadores en la postemporada, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la propuesta.

Esa persona solicitó permanecer anónima, porque los detalles de la propuesta no se han anunciado. Por primera vez, las Grandes Ligas accedieron a pagar salarios completos y prorrateados con juegos en parques sin público.

“Él fue muy claro en el hecho de que esto no iba a ser fácil, y ambos entendimos claramente que necesitábamos la aprobación de nuestros respectivos representados”, dijo Manfred. “De hecho, Tony me informó la noche anterior por teléfono que no podía vender la propuesta ni siquiera a su subcomité, por lo que no avanzaría más ni buscaría una votación de los peloteros ni nada así, dado que el subcomité había rechazado esto.

“Luego me alentó para ofrecer mejoras en la propuesta. Le dije que yo no iba a a hacer eso, pero que si él podía hacer cualquier contrapropuesta, era posible abordar cualquier tema”.

La propuesta del sindicato aportaría salarios por un total de 1.730 millones de dólares, más un fondo de 50 millones a repartir por la postemporada, dijeron fuentes cercanas a ese plan.

“En mis consultas con Rob en Arizona, exploramos un borrador de pago prorrateado, pero fui reiteradamente claro, en esa reunión y tras la misma, en que aún hay varios temas significativos de lo que propuso, en particular, la cantidad de juegos', dijo Clark. “Es inequívocamente falso sugerir que todo acuerdo tentativo o que cualquier otro acuerdo se alcanzó en esa reunión. De hecho, en consultas las últimas 24 horas, Rob presentó una contrapropuesta para más juegos que iba a remitir a los dueños. Hemos presentado esa contrapropuesta hoy”.

Tanto las Grandes Ligas como el sindicato proponen iniciar la temporada el 19 de julio. De acuerdo con los jugadores, la campaña debería terminar el 30 de septiembre, tres días después de la propuesta de los dueños.

Los peloteros dicen que los lanzadores y cátchers deberán reportarse para reanudar los entrenamientos de primavera el 26 de junio. Dos días después deberá hacerlo el resto de los jugadores.

Ambas partes proponen expandir el uso del bateador designado a los partidos que involucren a equipos de la Liga Nacional y ampliar la postemporada a 16 clubes este año.