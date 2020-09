Mola y Alarza intentarán recuperar para España la corona de Vincent Luis

Adrian R. Huber

Madrid, 4 sep (EFE).- El triple campeón del mundo Mario Mola y Fernando Alarza serán las principales bazas con las que España intentará capturar el Mundial de triatlón, que se disputará este sábado -a una sola prueba y en distancia sprint, la mitad de la olímpica- en la localidad alemana de Hamburgo; donde defenderán título el francés Vincent Luis y la estadounidense Katie Zaferes.

En un año marcado por la pandemia de la covid-19 y después de que, debido a las numerosas cancelaciones, resultase imposible organizar un Mundial por etapas, tal y como es habitual desde 2009 ('World Series'), la federación internacional (ITU) decidió el martes de la semana pasada que Hamburgo corone este año a los campeones del mundo del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie. En una prueba sprint, es decir: con un recorrido de 750 metros a nado, 20 kilómetros en bici y cinco más corriendo.

La decisión conllevó cierta polémica, por la imposibilidad de competir en idénticas condiciones y por la distancia de la prueba. Así lo señaló el español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial, cuádruple oro europeo y plata olímpica en Londres 2012.

'No me parece un Mundial justo; no tengo claro aún si iré o no', explicó a Efe el astro gallego al conocer la noticia y poco antes de confirmar que será el principal ausente en la ciudad-estado alemana.

'Me parece bien que se hagan carreras; pero para hacer un Mundial tienes que asegurar que la gente pueda competir en igualdad de condiciones. Y, ahora mismo, hay países que incluso no pueden ni siquiera viajar a Hamburgo. No me parece justo. Que hagan el Mundial en una distancia que no es la estándar, me parece raro. Y están avisando de que tenemos un Mundial con diez días de antelación', comentó a Efe el 'hombre de hierro' del deporte español.

Tanto el balear Mola -plata el año pasado y que había ganado las tres ediciones anteriores-, como el talaverano Alarza -cuarto en el último Mundial, un puesto por detrás de Gómez Noya- intentarán evitar que repita título el francés Vincent Luis. En una prueba en la que apuntarán alto los franceses Leo Bergere y Dorian Coninx; el belga Jelle Geens, el surafricano Richard Murray, los noruegos Kristian Blummenfelt y Gustav Iden; y el alemán Jonas Schomburg.

Destaca la presencia de los míticos hermanos Brownlee -Alistair, doble campeón olímpico, y Jonathan-, principal reclamo del Reino Unido junto al joven Alex Yee, otro favorito. En un Mundial muy 'europeo' en el que España también alineará al vigués Antonio Serrat, al gerundense Genis Grau y al valenciano Roberto Sánchez Mantecón, que el año pasado se proclamó campeón del mundo sub-23 en Lausana (Suiza). Sede de la Gran Final de un torneo que el galo Luis se anotó por delante de los 'tres tenores' del triatlón español.

Mola, que será la principal baza hispana y que ha ganado tres veces en pruebas de las 'World Series' disputadas en esta localidad alemana, comentó a Efe antes de partir a Alemania, donde apuntará a un cuarto título, que 'es bueno competir, pero no es justo equipar Hamburgo a un Mundial'.

Alarza, el habitual 'tapado' -tercero en el Mundial de 2016 y subcampeón de Europa en 2018-, ganó hace dos semanas en Pontevedra el campeonato de España de distancia sprint, por lo que su candidatura cobra fuerza, en una prueba sin neozelandeses, ni australianos. Entre ellos Jacob Birtwhistle, ganador hace un año de la prueba del Mundial disputada en la capital hanseática.

La estadounidense Zaferes -ganadora en Hamburgo en 2016- defiende título ante sus principales rivales del año pasado: las británicas Jessica Learmonth -subcampeona en 2019- y Georgia Taylor-Brown -bronce- y sus compatriotas Taylor Spivey y Summer Rappaport. En una prueba en la que también competirán Flora Duffy, de Bermudas -doble campeona del mundo (2016 y 2017), antes de que una lesión frenase su sensacional racha- y la inglesa Vicky Holland, bronce olímpico en Rio 2016 (Brasil), que la sucedió en el historial de la competición.

La holandesa Rachel Klammer y la francesa Cassandre Beaugrand -ganadora en Hamburgo de la prueba del Mundial de 2018- también apuntan al triunfo en una prueba en la que no estará la galesa Non Stanford -vencedora el año pasado- y en la que España alineará a la pacense Miriam Casillas y a la gerundense Carolina Routier, olímpicas hace cuatro años en Rio de Janeiro.

La barcelonesa Anna Godoy, con muchas posibilidades de ser olímpica en Tokio, emerge, sin embargo, como principal baza hispana, después de haber ganado el campeonato de España sprint de Pontevedra. Iñaki Arenal, que en los siete años que lleva como seleccionador español ha ganado seis Mundiales -tres con Gómez Noya y otros tantos con Mola- también alineará a la mallorquina Xisca Tous y a la barcelonesa Sara Pérez, en una prueba que arrancará a las seis de la tarde (16:00 horas GMT), dos horas después que lo haga el Mundial masculino. EFE