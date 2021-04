Monterrey vence a Toluca y se afirma en el 3er puesto

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Gracias a los goles del zaguero chileno Sebastián Vegas y el volante argentino Maximiliano Meza en la segunda parte, Monterrey venció el domingo 2-1 a Toluca para consolidarse en la tercera posición rumbo a la liguilla del torneo Clausura mexicano.

Vegas remeció las redes a los 50 minutos y Meza aumentó a los 59 para sentenciar la segunda victoria consecutiva y tercera en sus últimos cuatro partidos para los Rayados.

Monterrey suma 25 puntos tras 14 fechas, escoltando a Cruz Azul (36) y América (34). Los Rayados mantendrán esa posición sin importar lo que ocurra en los otros tres encuentros por la 14ta fecha.

Sólo los cuatro mejores avanzan directo a la liguilla por el título.

“Son buenos los tres puntos, porque Cruz Azul y América comen aparte, mientras que los demás estamos peleando los puestos y nos viene bien una semanita más estando en tercer lugar”, dijo Javier Aguirre, el técnico de los Rayados.

Jorge Torres Nilo descontó a los 71 para el Toluca, que sufrió su segundo revés en fila. Llevan cinco partidos seguidos sin ganar, estancándose en la octava posición con 19 unidades.

“Hoy sí estoy enojado. Hablé con los muchachos. Me avergüenza que no hicimos mucho, me preocupa el rendimiento, el juego, la lectura, en una parte del segundo tiempo parecía una ‘cascarita’ (juego amistoso). No se puede manchar así la camiseta de Toluca”, afirmó su entrenador argentino Hernán Cristante.

En el primer tiempo, Toluca tuvo la primera oportunidad de gol con un remate dentro del área del delantero argentino Pedro Alexis Canelo que fue contenido por el portero Hugo González.

Monterrey respondió a los 44 con un intento del argentino Rogelio Funes Mori que fue rechazado con apuros por el arquero Luis García.

Los Rayados se adelantaron en el arranque del complemento cuando Vegas recuperó una pelota cerca en el mediocampo, enfiló hacia el área y desde 25 metros sacó un potente disparo que entró por el costado izquierdo del arquero García.

El cuadro visitante le dio rumbo al partido poco después cuando Meza recibió un pase dentro del área por la banda derecha y sacó un disparo potente que entró pegado al primer palo.

Toluca respondió en una jugada de tiro de esquina que rebotó en el área chica y Torres Nilo arribó deslizándose para el descuento.

GANAN CON REMONTADA

El delantero brasileño Camilo Sanvezzo firmó un doblete con penales, el colombiano Michael Rangel convirtió un tanto sobre la hora y Mazatlán remontó para derrotar 3-2 a Tijuana.

El colombiano Mauro Manotas y el ecuatoriano Fidel Martínez anotaron goles a los cinco y 22 minutos, respectivamente, para adelantar a los Xolos, pero Sanvezzo convirtió desde los 11 pasos a los 45 y 66 minutos para empatar y Rangel convirtió un gol a los 90 para concretar la remontada.

Con el resultado, Mazatlán rompió una racha de dos partidos sin poder ganar y ahora tiene 17 puntos con los que se coloca en la décima posición a falta de un partido por la 14ta. Fecha.

Los Xolos tienen 16 puntos para colocarse en la undécima posición.

CANTAN LOS GALLOS

El volante uruguayo Gonzalo Montes anotó un gol en el arranque del encuentro y Querétaro derrotó 1-0 a Santos para consolidarse en zona de repesca.

Montes aprovechó un centro por izquierda y conectó un remate de cabeza para marcar el único gol del encuentro a los cuatro minutos.

Los Gallos Blancos rompieron una racha de dos derrotas y ahora tienen 17 puntos para colocarse en la novena posición.

Santos hilvanó su tercer partido sin ganar y se mantiene con 22 puntos, en la cuarta posición.