$!Movimientos sorpresa y ausencias notables en fecha de canjes

MIAMI (AP) — La mayoría de los equipos con grandes aspiraciones de playoffs se mantuvieron alejados del caos de la fecha límite de canjes en la NBA.

Las excepciones fueron Miami y los Clippers de Los Ángeles.

Algunos otros equipos, entre ellos los Warriors de Golden State, realizaron movimientos tomando en cuenta sus finanzas a corto plazo y las ramificaciones en un futuro más lejano.

El plazo para consumar canjes no pasó desapercibido, con una serie de movimientos en la última hora y al menos un cambio notable que no se concretó al final. En los acuerdos alcanzados entre miércoles y jueves hubo al menos 41 jugadores involucrados y 15 futuras selecciones de draft.

El movimiento más importante posiblemente sea el del jueves, que envió a Andrew Wiggins de Minnesota a los Warriors para que D’Angelo Russell pudiera salir de Golden State y finalmente jugara al lado de su buen amigo Karl-Anthony Towns con los Timberwolves.

Marcus Morris salió de Nueva York rumbo a Los Ángeles, dejando a los mediocres Knicks para integrarse a unos Clippers con aspiraciones de campeonato y que añadieron a un jugador que muchos equipos querían. El tres veces campeón Andre Iguodala pondrá fin a su exilio y se integrará al Heat junto con Jae Crowder y Solomon Hill, mientras que Miami enviará a Memphis a tres jugadores que se combinan para apenas 254 puntos esta temporada.

Además, el líder de la NBA en rebotes, Andre Drummond, pasó de Detroit a Cleveland, y posteriormente ventiló en Twitter sus quejas sobre el proceso de cambios.

“Si algo he aprendido de la NBA es que no hay amigos ni lealtad”, escribió Drummond. “¡Le di mi alma y mi corazón a los Pistons, y que hagan esto sin avisarme me hace darme cuenta de que esto no es más que un negocio! Los quiero, Detroit”.

Los Warriors decidieron realizar el movimiento de Russell por Wiggins, quien tendrá el nuevo inicio que posiblemente necesitaba. La ex primera selección colegial se beneficiaría de jugar a un lado de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green una vez que estén los tres saludables a partir de la próxima temporada.

Y al incorporar un par de jugadores adicionales, posiblemente los Warriors queden exentos del impuesto de lujo esta campaña. No es un punto menor para un equipo que pasó de cinco apariciones consecutivas en la Final de la NBA al fondo de la Conferencia Oeste para esta temporada, y que espera volver a ser contendiente al título el año entrante.

El canje de Miami con Memphis redujo también las posibilidades del Heat de pagar el impuesto, y Portland realizó un cambio menor con Atlanta también con el objetivo de reducir su carga fiscal.

La mayoría de los canjes seguían concretándose la tarde del jueves. El único movimiento de esta semana que ya fue aprobado por la NBA fue un cambio entre cuatro equipos, con 12 jugadores y tres selecciones de draft entre Atlanta, Houston (que envió a Clint Capela a los Hawks), Denver y Minnesota.

Pero los tres primeros lugares de la Conferencia Este — Milwaukee, Toronto y Boston — así como los líderes del Oeste, los Lakers de Los Ángeles, permanecieron notablemente ajenos a la fecha de canjes. Sigue siendo posible, y probable, que al menos uno de esos equipos intente reforzarse con agentes libres o cuando los jugadores queden disponibles en las próximas semanas al negociar rescisiones de contrato.