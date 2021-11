Muere Dean Stockwell, actor de 'Quantum Leap', 'Blue Velvet'

NUEVA YORK (AP) — Dean Stockwell, uno de los principales niños actores de Hollywood que alcanzó nuevamente el éxito en la mediana edad, en la serie de ciencia ficción “Quantum Leap” (“Viajeros en el tiempo”) y películas memorables como “Blue Velvet” (“Terciopelo azul”) de David Lynch, “Paris, Texas” de Wim Wenders y “Married to the Mob” (“Casada con la mafia”) de Jonathan Demme, falleció. Tenía 85 años.

Stockwell murió de causas naturales el domingo en su casa, dijo Jay Schwartz, un portavoz de su familia.

Stockwell fue nominado al Oscar por su personaje de mafioso cómico en “Married to the Mob” y fue nominado en cuatro ocasiones al premio Emmy por “Quantum Leap”. Pero en una carrera que abarcó siete décadas, fue un actor de carácter supremo cuyo tiempo en cámara no tenía que ser extenso para ser fascinante, como cuando hizo el playback de Roy Orbison en la escena de una fiesta catastrófica en “Blue Velvet”, de un agente desesperado en “The Player” (“Las reglas del juego”) de Robert Altman, y de Howard Hughes en “Tucker: The Man and His Dream” (“Tucker: el hombre y su sueño”) de Francis Ford Coppola.

Pero su propia relación con la actuación, que comenzó en Broadway a los 7 años, era complicada. En una carrera itinerante abandonó el mundo del espectáculo varias veces, incluyendo a los 16 años y nuevamente en la década de 1980, cuando se mudó a Santa Fe, Nuevo México, para vender bienes raíces.

“Dean pasó toda su vida yendo y viniendo de la fama al anonimato”, dijo su familia en un comunicado. “Por eso, cuando tenía trabajo, estaba agradecido. Nunca dio por sentado el negocio. Era un rebelde, tremendamente talentoso y siempre un soplo de aire fresco”.

Stockwell, de cabello oscuro, era un veterano de Hollywood cuando llegó a la adolescencia. A los 20 años actuó en Broadway como un joven asesino en la obra “Compulsion” (“Compulsión”) y películas prestigiosas como “Sons and Lovers” (“Hijos y amantes”). Fue galardonado como mejor actor en el Festival de Cine de Cannes dos veces, en 1959 por la adaptación cinematográfica de “Compulsion”, y en 1962 por la adaptación de Sidney Lumet de “Long Day’s Journey Into Night” (“Larga jornada hacia la noche”) de Eugene O’Neill. Si bien su carrera tuvo algunos momentos difíciles, alcanzó su punto máximo en la década de 1980.

“Mi forma de trabajar sigue siendo la misma que al principio: totalmente intuitiva e instintiva”, dijo al New York Times en 1987. “Pero a medida que vives tu vida, compilas tantos millones de experiencias y fragmentos de información que te conviertes en un recipiente más rico como persona. Te basas en más experiencia”.

Su papel nominado al Oscar del extravagante gángster Tony “The Tiger” Russo en el éxito de 1988 “Married to the Mob” lo llevó a su papel televisivo más notable al año siguiente, en la serie de ciencia ficción “Quantum Leap” de la NBC. Ambos papeles tenían fuertes elementos de comedia.

“Es la primera vez que alguien me ofrece una serie y la primera vez que he querido hacer una”, dijo en 1989. “Si la gente no me hubiera visto en ‘Married To the Mob’ no se habrían dado cuenta de que podía hacer comedia”.

Junto a Stockwell en “Quantum Leap” estaba Scott Bakula en el papel de un científico que asumía diferentes identidades en distintas épocas luego que un experimento de viaje en el tiempo salió mal. Como su colega, “The Observer” (El Observador), Stockwell presta su ayuda, pero solo se ve en una imagen de computadora holográfica. La serie duró de 1989 a 1993.

Continuó interpretando personajes grandes y pequeños, en cine y televisión, hasta el siglo XXI, incluyendo un papel recurrente en otra serie de ciencia ficción, “Battlestar Galactica” (“Galáctica, estrella de combate”).

Incursionó en la actuación a temprana edad. Su padre, Harry Stockwell, hizo el papel del príncipe azul en “Snow White and the Seven Dwarfs” (“Blancanieves y los siete enanitos”) de Disney y apareció en varios musicales de Broadway.

A los 7 años, Dean hizo su debut en el mundo del espectáculo en el show de Broadway de 1943 “The Innocent Voyage”, la historia de niños huérfanos enredados con piratas. Su hermano mayor, Guy, también estaba en el elenco.

Un productor de MGM quedó impresionado con él y convenció al estudio de que lo contratara. Su primer papel importante fue el del sobrino de Kathryn Grayson en el musical de 1945 “Anchors Away” (“Leven anclas”), protagonizado por Gene Kelly y Frank Sinatra.

En los años siguientes, apareció en películas como el drama sobre antisemitismo laureado con el Oscar “Gentlemen’s Agreement” (“La luz es para todos”), con Gregory Peck, así como en “Song of the Thin Man” (“La ruleta de la muerte”), la última entrega de la serie de misterio de William Powell-Myrna Loy, con Stockwell como su hijo.

Tuvo los papeles principales en la película antibélica de 1948 “The Boy With Green Hair” (“El niño del cabello verde”), sobre un huérfano de guerra cuyo pelo cambia de color, y en “Kim”, la versión de 1950 del cuento de Rudyard Kipling protagonizada por Errol Flynn. Las películas de su juventud también incluyeron “Down to the Sea in Ships” (“Capitanes del mar”), con Lionel Barrymore; “The Secret Garden” (“El jardín secreto”), con Margaret O’Brien; y “Stars in My Crown” (“Corona de estrellas”) con Joel McCrea.

“Tuve mucha suerte de tener una madre amorosa y comprensiva”, dijo a The Associated Press en 1989. Aun así, enfatizó, no siempre fue fácil, y a los 16 años abandonó el negocio.

“Realmente nunca quise ser actor”, dijo. “Actuar me resultó muy difícil desde el principio. Trabajaba muchas horas, seis días a la semana. No era divertido”. No fue la única vez que se retiró. Pero, dijo, “volvía porque no tenía otro entrenamiento”.

Al retomar su carrera después de cinco años, Stockwell volvió a Nueva York, donde protagonizó en Broadway con Roddy McDowall “Compulsion”, un drama de 1957 basado en el notorio caso de asesinato de Leopold-Loeb en el que dos estudiantes universitarios mataron a un niño de 14 años por la simple emoción de hacerlo. La versión cinematográfica fue protagonizada por Orson Welles.

Stockwell tuvo otros dos grandes papeles en el cine a principios de la década de 1960: el hijo con dificultades en “Sons and Lovers” de D.H. Lawrence, nominada al Oscar a la mejor película, y el sensible hermano menor en “Long Day’s Journey Into Night” con Ralph Richardson y Katharine Hepburn.

También probó suerte como director de teatro, presentando un programa bien recibido de obras de Beckett e Ionesco en Los Ángeles en 1961.

En 1960 se casó con Millie Perkins, conocida por su papel protagónico en la película de 1959 “The Diary of Anne Frank” (El diario de Ana Frank”). El matrimonio terminó en divorcio después de solo dos años.

A mediados de los 60, abandonó Hollywood y se fue al enclave hippie de Topanga Canyon. Alentado por Dennis Hopper, escribió un guion que nunca se produjo pero que inspiró el álbum de Neil Young de 1970 “After the Gold Rush”. Stockwell, amigo de Young desde hacía mucho, luego codirigió y protagonizó con Young “Human Highway” de 1982. También diseñó la portada del álbum de Young “American Stars‘ N Bars” de 1977.

En 1981 se casó con Joy Marchenko, experta textil. Cuando su carrera llegó a un período de inactividad, decidió llevar a su familia a Nuevo México. Tan pronto como dejó Hollywood, los cineastas empezaron a llamar de nuevo.

Fue elegido para el papel del hermano a la deriva de Harry Dean Stanton en la aclamada película de 1984 “Paris, Texas” de Wim Wenders, y ese mismo año como el malvado Dr. Yueh en “Dune” (“Duna”) de Lynch.

Llamó a su éxito desde la década de 1980 en adelante su “tercera carrera”. En cuanto a la nominación al Oscar, dijo a la AP en 1989 que era “algo con lo que he soñado durante años... Es una de las mejores sensaciones que he tenido”.

Al igual que su viejo amigo Hopper, un destacado fotógrafo y actor, Stockwell estuvo activo en las artes visuales. Hizo collages de fotos y esculturas hechas de dados. A menudo usaba su nombre completo, Robert Dean Stockwell, en estos proyectos.

Su hermano, Guy Stockwell, también llegó a ser un prolífico actor de cine y televisión, e incluso apareció como invitado en “Quantum Leap”. Murió en 2002 a los 68 años.

A Stockwell le sobrevive su esposa, Joy, y sus dos hijos, Austin Stockwell y Sophie Stockwell.

___

Con información biográfica redactada por el difunto periodista de AP Bob Thomas.