Muere el actor Ian Holm de “Lord of the Rings”

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 12 de diciembre de 2012 el actor Ian Holm en el estreno de 'The Hobbit: An Unexpected Journey' en Londres. Holm, cuya prolífica carrera incluyó papeles en “Chariots of Fire” y “The Lord of the Rings” falleció el 19 de junio de 2020 a los 88 años.