$!Muere J. Sherswin, destacado erudito sobre armas nucleares

NUEVA YORK (AP) — Martin J. Sherwin, un destacado erudito sobre armas atómicas que en su libro “A World Destroyed” cuestionó el apoyo al lanzamiento de la bomba contra Japón e investigó durante más de dos décadas la biografía del físico nuclear J. Robert Oppenheimer, ha fallecido.

Sherwin murió el miércoles en su casa en Washington, D.C., según su amigo Andrew Hartman, profesor de historia en la Universidad Estatal de Illinois. Sherwin tenía 84 años y padecía cáncer de pulmón.

Kai Bird, amigo cercano y coautor con Sherwin del texto “American Prometeus” sobre Oppenheimer por el que ganaron el Premio Pulitzer de biografía, describió a Sherwin como “quizá el historiador prominente de la era nuclear”.

“Cuando comenzamos a trabajar en ‘American Prometheus’ me dijo que tenía mucha investigación y algunos huecos”, dijo Bird el sábado a The Associated press. “Cuando comencé a examinar todo el material no pude encontrar ningún hueco”.

Sherwin era oriundo de la Ciudad de Nueva York, cuyo interés en la investigación nuclear se remontaba a sus años de estudiante en Dartmouth College después de que trabajara durante un verano en una mina de uranio en el oeste.

Los vínculos de Sherwin con la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética se volvió terriblemente personal durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962.