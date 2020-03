$!Mueren 4 pasajeros en crucero frente a Panamá

PANAMÁ (AP) — Cuatro pasajeros murieron en un crucero que se encuentra anclado frente a las costas de Panamá, y dos personas a bordo dieron positivo al coronavirus, informó el viernes la empresa operadora del navío, mientras cientos de personas más desconocen cuánto tiempo permanecerán en el mar.

Holland America Line indicó en su página en Facebook que más de 130 personas que viajan en el Zaandam han reportado síntomas similares a la gripe.

“Holland America Line puede confirmar que cuatro huéspedes de edad avanzada han fallecido en el Zaandam”, afirmó la línea en el comunicado. “Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias y estamos haciendo todo lo que podemos para apoyarlas en estos momentos difíciles”.

No dio a conocer la causa de la muerte.

El buque, al que se le negó el acceso al Canal de Panamá y fue rechazado en otros puertos, estaba recibiendo suministros y personal médico de otro navío de Holland America, el Rotterdam, y la compañía planeaba empezar a transferir a los pasajeros saludables a ese barco.

“Se dará prioridad para transferir primero a los que viajan en el Zaandam con camarotes sin ventanas y que tienen más de 70 años”, se añade en el texto. En el buque hay 1.243 huéspedes y 586 tripulantes.

Entrada la noche, la Autoridad Marítima de Panamá informó en un comunicado que 401 pasajeros asintomáticos del crucero anclado serán trasladados al Rotterdam. Hasta la medianoche del viernes continuaría la transferencia de insumos médicos y provisiones, agregó, y se reanudará el sábado.

Los cuerpos de los muertos se mantendrán a bordo del Zaandam y serán desembarcados al llegar a su destino, informó, y señaló que “lamenta profundamente estos fallecimientos, así como la compleja situación por la que atraviesan los pasajeros y tripulantes del crucero Zaandam”.

“A su vez constatamos que aprobar esta operación fue la ayuda oportuna, para que pudieran continuar con su travesía”, añadió la Autoridad Marítima de Panamá.

El navío planeaba cruzar el Canal para dirigirse al Miami, pero al llegar a aguas panameñas las autoridades de salud no le autorizaron cruzarlo.

El Zaandam zarpó de Buenos Aires el 7 de marzo. Intentaba llegar a Fort Lauderdale, Florida, después de que le fue denegado el permiso para atracar en su destino original de San Antonio, Chile, hace una semana. La línea de cruceros indicó que nadie ha descendido del barco desde el 14 de marzo en Punta Arenas, Chile.

El 22 de marzo, cuando varios pasajeros comenzaron a reportar síntomas parecidos a los de la gripe, el barco instituyó medidas de contención, incluyendo decirle a todo el mundo que se quedara en sus camarotes, señaló la línea. El jueves, todos los pasajeros y la tripulación recibieron mascarillas y se les instruyó cómo usarlas.

Neil Bedford dijo que sus padres, Kim y Chris Bedford de Bradford, Inglaterra, partieron el 4 de marzo en un vuelo a Argentina y abordaron el navío el 7 del mismo mes.

“Estaban pasándola bien”, le dijo a The Associated Press en un mensaje en Twitter. Pero el día 15 se anunció que el crucero había concluido y varios países no los quisieron recibir.

“Les llevan los alimentos a sus habitaciones tres veces al día”, señaló. “El capitán hace anuncios una vez al día, pero todo el mundo parece estar frustrándose, ya que constantemente son malas noticias”.

Ambos tienen más de 60 años.

Lush reportó desde St. Petersburg, Florida.