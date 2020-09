Muguruza, tras ser eliminada en segunda ronda: 'No me sentía muy preparada'

Nueva York, 3 sep (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, que este jueves cayó en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos frente a la búlgara Tsvetana Pironkova, reconoció en rueda de prensa que no se sentía 'muy preparada' para jugar el Grand Slam, pero se mostró tranquila y aseguró haber llegado a la cancha sin 'presión extra'.

Pironkova, de 32 años, firmó un retorno triunfal al tenis profesional, del que llevaba apartada 3 años por su reciente maternidad, accediendo como comodín al cuadro principal del Abierto debido a las bajas relacionadas con la pandemia, y venció con soltura a Muguruza, de 26 años y décima cabeza de serie, en 2 sets.

En su defensa, la española consideró que 'históricamente' el torneo no le ha dado muchos éxitos y reveló que tomó la decisión de jugar dos días antes de llegar.

'Era solo para darme la oportunidad de competir, realmente no me sentía muy preparada. Me dije: Venga, voy a ir, voy a intentar competir, ver lo que puedo sacar y darme la oportunidad'.

Muguruza, que nunca antes había competido contra Pironkova, pero sí la había 'visto hace tiempo', dijo que tuvo que enfrentarse a una ronda 'complicada' y que la búlgara 'jugó muy bien', pero a la vez sintió que 'no tenía nada qué perder, sino salir ahí y ver qué pasaba'.

'Siento que empecé muy bien y en el partido ella empezó a jugar con más inteligencia. Hizo un juego bueno, muy sólido. También me tomé riesgos en momentos en que quizá debería haber pensando un poco más. Son detalles que incluso si empiezas liderando, la falta de partidos, la competición, el ritmo... ahora es un poco extraño', explicó.

'Siempre siento que puedo ser una de las jugadores que se lleva el trofeo en cada torneo que juego. Pero no sentí una presión extra. Por supuesto, no jugando en tanto tiempo y después empezando el primer torneo en un Gran Slam, me sentía un poco responsable. Pero no es nuevo, siempre me siento así', matizó.

Por su parte, Pironkova se describió en otra rueda de prensa 'orgullosa' de vencer a Muguruza.

'Significa mucho para mí, y a la vez siempre supe que era capaz. No es la primera vez que juego contra una jugadora 'top', he estado 15 años compitiendo y en muchas ocasiones he jugado contra las mejores y logrado triunfos'.

'Mentalmente estaba preparada, me sentía bien, me movía bien, le daba a la bola bien... ¿Por qué no ganar?', comentó.

Asimismo, Pironkova reconoció que su manera de jugar ha cambiado después de ser madre: 'Nada es igual, simplemente estoy feliz de jugar sin la presión extra que sentía antes; ganar era casi una cuestión de vida o muerte. Ahora mismo, ante todo, es un disfrute estar en la cancha'. EFE