$!Mujer celebra su 111mo cumpleaños en Nueva Hampshire

Con un sombrero de forma de pastel en la cabeza, Nilson probó un pastelillo de durazno en su fiesta. El conjunto musical Sunapee Singers entonó la famosa canción de béisbol “Take Me Out To The Ball Game” en su honor.

Cuando le preguntaron si tenía algún secreto para vivir tantos años, dijo que no hay que preocuparse, hay que sonreír y disfrutar la vida.