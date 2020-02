$!Mujer enferma impugna ley que prohíbe la eutanasia

Una mujer peruana que está paralizada casi por completo y requiere atención las 24 horas debido a una enfermedad terminal impugnó el viernes la ley del país que prohíbe la eutanasia.

La Defensoría del Pueblo y Ana Estrada incoaron una demanda en la que exhortaron al Ministerio de Salud y a otras instituciones del Estado a que no apliquen una ley que castiga a los que ayudan a los pacientes terminales a poner fin a su vida. La ley conlleva penas de hasta tres años de cárcel.

La mujer de 43 años con polimiositis, una enfermedad incurable que destruye los músculos, también le está pidiendo al gobierno de Perú que establezca nuevas normas para permitirle a pacientes como ella el derecho a elegir cómo y dónde morir.

“Esto se trata de la vida”, dijo Estrada, que habló con los periodistas en un video en vivo transmitido desde su cama y en el que anunció la demanda.

A los 12 años empezó a presentar los síntomas de su enfermedad. Al llegar a 20 estaba demasiado débil para caminar y comenzó a utilizar una silla de ruedas. A pesar de ello estudió la licenciatura en psicología y trabajó como terapeuta.

Siguió forjando su vida: ahorró, adquirió un apartamento, sostuvo una relación amorosa y cuidó a un gato. Pero en 2015 su estado de salud se deterioró, enfermó de neumonía y pasó un año en terapia intensiva.

Ahora se alimenta a través de una sonda conectada al estómago, y tiene otra para ayudarse a respirar.

“Mi privacidad, mi autonomía, mi independencia... yo lo perdí”, afirmó.

La Defensoría del Pueblo indicó que el caso de Estrada es el primero en Perú en el que se le pide al gobierno que reconozca el derecho de un paciente a morir en condiciones dignas.

“No es una defensa por la muerte”, dijo Walter Gutiérrez, el abogado de oficio. “Es un alegato por la vida, por vivirla con dignidad”.

Entre los países que han legalizado la eutanasia o el suicidio con asistencia médica están Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Holanda y Suiza.

En Estados Unidos, ocho estados y el Distrito de Columbia han legalizado el suicidio con asistencia médica. Además, Montana no tiene una ley específica en sus códigos, pero la Corte Suprema estatal emitió un fallo en el que permitió que se lleven a cabo ese tipo de muertes.

El doctor Gonzalo Gianella, especialista en enfermedades respiratorias que ha atendido a Estrada, le dijo a The Associated Press en diciembre que la enfermedad está paralizando paulatinamente su cuerpo porque, si los músculos no funcionan, “empiezas a tener problemas para hablar, para deglutir, para respirar, para moverte, para hacer tus cosas”.

Aún se desconoce si la Corte Suprema de Perú examinará el caso.