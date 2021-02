$!Mujer que se fijó el pelo con pegamento tendrá que operarse

La joven se volvió involuntariamente famosa en las redes, objeto de comentarios y no pocas burlas, luego de compartir un video en TikTok en el que explica que llevaba un mes tratando de sacarse el pegamento Gorilla que había usado para fijarse el cabello en una ocasión en que se había quedado sin laca.

"Miren, mi cabello no se mueve", explicó en la grabación, tocándose el peinado. "Lo he lavado 15 veces y no se mueve".