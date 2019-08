$!Mujer quiere divorciarse de su marido porque es “perfecto”

El caso de una mujer que quiere divorciarse de su marido porque es “perfecto”, ha llamado la atención de los medios en Fuyaira, uno de los siete territorios que conforman los Emiratos Árabes Unidos.

La mujer declaró estar molesta por el hecho de que el amor y la dedicación de su esposo son exagerados y que su matrimonio carece de peleas. "Desde hace un año nunca tuvimos ningún problema", indicó.

Aunque este escenario podría ser la descripción de la vida perfecta para muchas parejas, la esposa aseguró: “Añoro un día de disputas, pero esto parece imposible con mi esposo romántico que siempre me perdona y me colma de regalos. Necesito una discusión real, incluso una discusión, no esta vida de obediencia sin complicaciones”.

De acuerdo con un reporte del Khaleej Times, el hombre dijo haberse esforzado por ser un esposo perfecto y amable. Narró que incluso se rompió una pierna haciendo ejercicio cuando ella le comentó que estaba pasado de peso.

La corte negó el divorcio y ordenó el aplazamiento del caso para darle a la pareja una oportunidad de reconsiderar su situación.