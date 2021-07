Mujer se cae de segundo piso mientras bailaba en una fiesta en Colombia

En un video quedó registrado el momento en que una mujer que estaba bailando en una fiesta en Barranquilla, Colombia, se cayó al vacío desde un segundo piso.

La joven fue identificada como Greysi García, quien estaba parada en una silla cerca de la ventana y al abrir sus brazos terminó perdiendo el equilibrio.

La grabación de lo ocurrido, se dio a conocer a través de las redes sociales. En el evento participaba un artista de nombre Engell Melody, quien se encontraba cantando y grabándose con su celular y en el fondo se observa lo sucedido.

Ante el hecho, el cantante divulgó, en su cuenta de Facebook, el momento en el que fueron a auxiliarla a la calle, y si bien algunos de los testigos gritaron con angustia que la mujer había muerto, esta fue subida a un carro para luego ser trasladada al centro de salud Las Mercedes, en la capital del Atlántico.

En un principio algunos usuarios en internet arremetieron contra los asistentes, argumentando que la mujer había sido tirada a propósito. No obstante, Melody respondió y aseguró que “nadie la empujó así que no hablen lo que no es por favor. Se le fue el cuerpo y con la fe en Dios se levantará victoriosa”.

En medio de la incertidumbre por el estado de salud de García, Engell Melody declaró que la chica está fuera de peligro. “Para esa altura solo fracturas y traumas es un milagro”, dijo en respuesta a uno de los comentarios en la publicación.

Según le comentó Melody al diario El Heraldo, varios de los asistentes a la fiesta ya le habían advertido a la mujer que tuviera cuidado y que no se subiera a la silla, pues al parecer se encontrado en estado de embriaguez. No obstante, manifestó esta hizo caso omiso a los llamados de atención y la celebración casi termina en una tragedia.