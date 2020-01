$!Nacer sin brazos no ha sido impedimento para buscar convertirse en reina de belleza

Gabriela Molina es el reflejo de que definitivamente los limites están en la mente. Nacer sin brazos no ha sido un obstáculo para ir detrás de sus sueños.

La joven quien es licenciada en psicología, trabaja para seguir estudiando una segunda carrera. Además en la actualidad representa a Miss Nanchital y busca ser Miss Veracruz en marzo.

La mujer de 24 años no asume su condición como una discapacidad y entró al certamen bajo las mismas condiciones que las otras participantes. Asegura que ha hecho su vida como cualquier persona y considera que, aunque no tenga brazos, esto no ha sido impedimento para desarrollar todo su potencial.

Según informó el portal Infobae, la concursante recién logró terminar su carrera de psicología, brinda charlas de superación personal, además trabaja como modelo al interpretar a una maniquí viviente en el aparador de una tienda de ropa.

Cuando era adolescente también tenía otro sueño, el de ser modelo, por eso se ha involucrado en diversas actividades relacionadas, incluso busca ser Miss Veracruz próximamente.