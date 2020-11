Nadal, a semis de Copa Masters por 1ra vez en 5 años

LONDRES (AP) — Rafael Nadal avanzó a las semifinales de la Copa Masters, algo que no había conseguido en cinco años, y eliminó al campeón defensor para lograrlo.

El español se impuso el jueves 6-4, 4-6, 6-2 al griego Stefanos Tsitsipas en la O2 Arena.

Es la sexta vez en 10 apariciones que Nadal ha llegado a la ronda de los cuatro mejores del certamen que pone fin a la temporada. El cetro de este torneo es el más relevante que falta en las vitrinas del mallorquín en su ilustre carrera.

Tsitsipas conquistó el título en su primer intento, el año pasado, pero quedó eliminado tras sufrir su segunda derrota en la fase de grupos. Lo condenó su endeble servicio en el tercer set, durante el que sufrió tres quiebres.

Nadal jamás lució amenazado con su saque, sino hasta el último game del segundo parcial, en el que cometió una falta doble que dio al griego una oportunidad de volver al encuentro.

“Pienso que estaba ganando mis servicios con bastante comodidad hasta ese momento”, dijo Nadal. “Después de eso, todo ha cambiado'.

De pronto, ninguno de los rivales pudo sostener el saque. La tercera manga comenzó con tres rompimientos consecutivos y Nadal tomó la ventaja por 2-1.

Finalmente, el español conservó su servicio y rompió el de su adversario para ubicarse en 5-2. Aseguró la victoria en su segundo match point.

Más temprano, las luces se apagaron inesperadamente en la Arena 02, lo que provocó el retraso del comienzo del partido entre Dominic Thiem y Andrey Rublev.

Clasificado de antemano a las semifinales, Thiem también se quedó sin energía cuando eventualmente pudieron jugar.

El campeón del Abierto de Estados Unidos sucumbió 6-2, 7-5 ante Rublev, en un partido de puro trámite para ambos. Thiem tenía asegurado el primer lugar del grupo tras victorias previas ante Tsitsipas y Nadal, y con su adversario ruso eliminado tras derrotas sucesivas.

“Me costó mantener esa tremenda intensidad de los primeros dos partidos', dijo Thiem. “Quería ganar el partido, un 100%, pero esos primeros dos partidos fueron muy peleados y extensos”.

Thiem dijo que la derrota ante Rublev “no me dolió para nada”.

“Ahora me enfoco para el sábado”, subrayó.

Rublev jugó como alguien que no tenía nada que perder, abrumando a Thiem con su saque y potentes devoluciones. Se llevó el primer set en menos de 26 minutos tras quebrar el servicio del austriaco en sus primeros dos juegos. Apenas cedió tres puntos con su saque y no acumuló errores no forzados en ese parcial.

El segundo set fue más reñido. Rublev dominaba 4-3 y disponía del saque, pero se dejó igualar al perder ocho puntos seguidos.

Rublev se recuperó con un quiebre inmediato ante Thiem y procedió a sentenciar su primera victoria del torneo de fin de temporada.

“No fue fácil para Domi', dijo Rublev, quien ganó cinco título esta temporada. “Creo que tenía la mente puesta en las semis. Le deseo buena suerte'.

Nadal, quien mejoró a una foja de 6-1 ante Tsitsipas, se medirá en la semifinal del sábado con Daniil Medvedev. Thiem chocará ante el ganador del encuentro de este viernes, entre Novak Djokovic y Alexander Zverev.