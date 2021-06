Nadal y Osaka se bajan de Wimbledon; ella estará en Tokio

Rafael Nadal y Naomi Osaka decidieron saltarse la próxima edición de Wimbledon, privando al torneo de Grand Slam más antiguo de dos de las principales estrellas del tenis en su retorno tras haber sido cancelado el año pasado por la pandemia de coronavirus.

Nadal, dos veces campeón en el All England Club, anunció el jueves en sus redes sociales, que también se ausentaría de los Juegos Olímpicos de Tokio para descansar y recuperarse tras “escuchar” a su cuerpo.

“El objetivo”, según el español de 35 años, “es alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz”.

El agente de Osaka, Stuart Duguid, confirmó en un correo electrónico el jueves que la dueña de cuatro títulos de Grand Slam sí contempla participar en la cita olímpica tras saltarse Wimbledon.

“Se está tomando una pausa personal para pasar tiempo con sus amigos y familiares', escribió Duguid. “Estará lista para los Juegos Olímpicos y tiene muchas ganas de competir frente a los fans de su país”.

Osaka es una jugadora de 23 años que nació en Japón, de madre japonesa y padre haitiano. La familia se mudó a Estados Unidos cuando tenía tres años y sigue radicada ahí.

Osaka llegó a ser la número uno del ránking mundial y actualmente figura segunda en el escalafón de la WTA. Es la mujer que más dinero gana en el deporte.

Recibió una multa de 15.000 dólares por negarse a comparecer a la rueda de prensa obligatoria tras sortear la primera ronda del Abierto de Francia el mes pasado. Al día siguiente, Osaka se retiró del torneo al señalar que los encuentros con los periodistas le causaban “difíciles momentos de ansiedad”. También reveló que “he sufrido largos problemas de depresión desde el US Open de 2018 y me está costando mucho lidiar con ello”.

Osaka ha participado tres veces en Wimbledon, perdiendo dos veces en la tercera ronda y en la primera en 2019.

Otro campeón de Grand Slam, Dominic Thiem, anunció el jueves que no irá a la justa olímpica. “No me siento listo para dar mi mejor nivel en Tokio”, tuiteó el monarca del US Open 2020.

Wimbledon, cancelado en 2020 por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial por la pandemia de COVID-19, se pondrán en marcha el 28 de junio. El torneo de tenis olímpico arranca el 24 de julio.

Nadal, quien alcanzó las semifinales del Abierto de Francia pero perdió ante Novak Djokovic, se consagró en Wimbledon en las ediciones de 2008 y 2010. También se colgó el oro olímpico de sencillos en los Juegos de Beijing 2008 y el de dobles en Río de Janeiro 2016.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Nadal subrayó que quiere seguir compitiendo 'al máximo nivel de manera competitiva”.

Señaló que la transición de apenas dos semanas entre Roland Garros y Wimbledon 'no ha ayudado' a que su cuerpo pueda recuperarse de la “siempre exigente” temporada en tierra batida.

'Han sido dos meses de un gran esfuerzo y la decisión que tomo va enfocada al medio y largo plazo”, indicó Nadal.

“En estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos”, añadió.

Nadal presume de 20 coronas de Grand Slam, con una cifra récord de 13 en el Abierto de Francia.

La derrota en Roland Garros el viernes pasado fue apenas su tercera en 108 partidos en un certamen en el que se había consagrado en cada una de las cuatro ediciones previas, incluyendo un triunfo ante Djokovic en la final de 2020.

Nadal mandó un “mensaje especial” a los aficionados en Gran Bretaña y Japón.

“Los Juegos Olímpicos han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad como deportista, donde encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez en su carrera”, dijo Nadal. Personalmente tuve la suerte de vivirlos intensamente en tres ocasiones y ademas ser el abanderado de mi país'.

Nadal ha jugado poco en medio de la pandemia de coronavirus. Atrapó un par de títulos, en Barcelona y Roma, y tiene foja de 23-4.