Nats y Astros cancelan prácticas por atrasos en pruebas

WASHINGTON (AP) — Los dos equipos que disputaron la pasada Serie Mundial cancelaron los entrenamientos que habían previsto el lunes por retrasos en las pruebas de diagnóstico de COVID-19, y un ejecutivo advirtió que ese tipo de demora podría dar al traste con la temporada del béisbol de Grandes Ligas.

Tanto los campeones vigentes Nacionales de Washington como los Astros de Houston no se entrenaron tras no recibir los resultados de las pruebas a las que se sometieron el viernes.

Las cancelaciones coincidieron con otros retrasos para cumplir el protocolo de pruebas y varios jugadores optando por renunciar a participar en la temporada. En la víspera, el estelar relevista Sean Doolittle expresó su preocupación por la lentitud del proceso de pruebas y que los Nacionales no han recibido todo el material sanitario de protección.

“No podemos exponer a nuestros jugadores y personal a un riesgo', dijo el gerente general de los Nacionales Mike Rizzo. 'No vamos a sacrificar la salud y seguridad de nuestros jugadores, empleados y sus familias. Sin pruebas precisas y oportunas no se puede proceder con garantías el campamento de verano.

Rizzo añadió que Grandes Ligas “necesita resolver rápidamente los problemas de su proceso y su laboratorio”, o de lo contrario la campaña peligra.

Su contraparte de los Astros James Click dijo que la demora en conocer los resultados de las pruebas y el riesgo de contagio por el coronavirus propició la cancelación de las prácticas.

“Pese a estas demoras durante un fin de semana con un feriado, estamos optimistas de que este proceso será ordenado y volveremos pronto al terreno para estar en condiciones de disputar un campeonato”, dijo Click.

Horas más tarde, los Astros informaron que recibieron los resultados de las pruebas de diagnóstico y reanudarían sus entrenamientos el martes.

MLB informó en un comunicado que el 95% de sus pruebas fueron completada y que el laboratorio en el estado de Utah que contrató ha dado cuenta del 98% de los resultados, la mayoría un día después de tomar las muestras. MLB dijo que tomó medidas por los atrasos causados por el feriado del Día de la Independencia, no cree que persistan y alabó a los equipos que cancelaron las prácticas.

Pero la frustración por los atrasos cobra fuerza.

Los Atléticos de Oakland aún no ha podido realizar un solo entrenamiento con todo su plantel a la espera de resultados. Su manager Bob Melvin confió que eso será pronto.

En tanto, los Diamondbacks de Arizona retrasaron por unas horas su práctica del lunes a la espera de recibir resultados adicionales de las pruebas que se tomaron el viernes.

El tercera base de los Cachorros de Chicago Kris Bryant dijo que algunos compañeros de equipo llevan siete o ocho días sin poder hacerse la prueba.

“Creo que si queremos que esto funcione bien, tenemos que resolver esa cuestión', dijo Bryant sobre el protocolo de pruebas. “Si no puedes cumplir con la parte sencilla en este momento, pues tendremos que escalar una empinada colina”.

En tanto, se reportaron otros casos de jugadores que dieron positivo o que optaron por no participar en la temporada.

El jardinero de los Rangers de Texas Joey Gallo cumplía cuarentena en su departamento de Dallas el lunes tras arrojar positivos en dos pruebas en medio de uno negativo. El gerente general Jon Daniels informó que Gallo era asintomático.

“Tienes que aceptar la realidad de que hay resolver ciertos detalles”, dijo Daniels. “Creo que se deben anticipar algunos problemas al transcurrir los días. No es realista poner en marcha una operación de esta magnitud con unos apresurados plazos como hemos tenidos sin tener que enfrentar ciertos retos'.

Nick Markakis, jardinero de los Bravos de Atlanta, se sumó a la lista de prominentes peloteros que han decidido no jugar esta temporada. Su colega lanzador de los Bravos Félix Hernández, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles David Price, el infielder Ian Desmond de los Rockies de Colorado y el primera base de los Nacionales Ryan Zimmerman ya habían renunciado a la campaña.

Dos peloteros de los Nacionales que se sometieron a controles la semana pasada dieron positivo. El manager Dave Martínez dijo el domingo que esas pruebas se hicieron a mediados de semana y que los jugadores contagiados no se presentaron al Nationals Park.

Martínez informó que alrededor de 60 jugadores aguardan sus resultados.

“Está claro que esto es algo nuevo para todos', dijo Martínez. “Nos hemos topados con algunos obstáculos. Pero están haciendo lo mejor posible. De eso estoy seguro. Están tratando de poner las cosas en orden. Vivimos una situación muy, pero muy distinta. Es algo que nadie había lidiado previamente. Sé que están tratando de resolver los problemas'.

Doolittle, quien aún no ha decidido si compite o no esta temporada, lamentó no haber recibido sus resultados el viernes e imploró a las autoridades de Grandes Ligas a “resolver esto”.

“Es una situación un tanto desorganizada”, subrayó Doolittle. “No estamos recibiendo los resultados a tiempo. Aún no nos han enviado los equipos de protección individual. Se supone que contaríamos con mascarillas N95, cosas así, batas y guantes. Se supone que tendríamos esas cosas, pero no las tenemos. Se trata de cosas necesarias para que la gente se sienta lo suficientemente segura para que sigamos en esta temporada”.