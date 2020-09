Netflix confía en Jamie Foxx para rodar una comedia televisiva

Los Ángeles (EE.UU.), 1 sep (EFE).- Netflix rodará una serie televisiva protagonizada por el actor Jamie Foxx, quien ha ideado el guion de la comedia inspirándose en la relación que tiene con su hija Corinne Foxx, productora del formato.

'Dad Stop Embarrassing Me' será el título de la serie que supondrá el regreso de Foxx a la televisión después de centrar su carrera en el mundo del cine durante dos décadas en las que ganó el Óscar a mejor actor por encarnar al músico Ray Charles en 'Ray' (2004) y fue nominado a otra estatuilla por su papel en 'Collateral'.

El actor se acompañará en la pequeña pantalla de David Alan Grier, Kyla-Drew, Porscha Coleman y Jonathan Kite, quienes seguirán un formato multicámara similar a las 'sitcoms' como 'One Day at a Time' o 'Mr. Iglesias', avanzó la revista Variety.

Este verano, Foxx estrenó en también en Netflix la película 'Project Power', un thriller dirigido por Henry Joost y Ariel Schulman ('Nerve', 2016) con un elenco en el que sobresalen Dominique Fishback, Joseph Gordon-Levitt y el brasileño Rodrigo Santoro.

'Netflix es un lugar para artistas, un lugar al que puedes ir para sacar músculo y en el que te protegen', consideró en una entrevista con Efe.

'Es genial estar en este espacio', dijo sobre la posibilidad de que los afroamericanos puedan tener presencia en primera fila de la producción audiovisual tras décadas de discriminación.

El protagonista de 'Django Unchained' (2012) se refirió a las protestas raciales que vive EE.UU. al confiar que en el futuro no se destaque como algo llamativo que haya diversidad en una película o en una serie sino que, simplemente, se haya convertido en algo normal.

'Quiero que sea algo corriente. Cuando comes pizza no dices 'estoy comiendo pizza de Italia'. Simplemente comes pizza. Y eso es lo que quiero que sean nuestras experiencias en cuanto al arte', indicó.

Ahí mencionó el extraordinario hito de 'Black Panther' (2018), protagonizada por el difunto Chadwick Boseman. EFE