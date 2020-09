Nico Sánchez asegura estar en espera de que el fútbol y la vida lo sorprendan

Monterrey (México), 1 sep (EFE).- El defensa argentino Nicolás Sánchez, de los Rayados de Monterrey, aseguró este martes que a los 34 años está en espera de que el fútbol y la vida lo sorprendan y no se preocupa por el futuro.

'Estoy en un momento en el que busco que el fútbol y la vida me vayan sorprendiendo; tengo un año de contrato con el club, que pienso cumplirlo. Me siento bien físicamente y mientras el cuerpo me permita, voy a buscar seguir en la alta competencia', señaló el zaguero al referirse a su edad y su carrera de más de 20 años.

Sánchez es el líder de la defensa de los Rayados, campeones del fútbol mexicano, pero además aporta en el ataque y lleva 34 goles con su equipo, sobre todo con su capacidad para rematar de cabeza.

'Hoy el desafío es que teno 34 años, estoy en un club en el que se exige y debo demostrar todos los días por qué estoy acá; todos los días son un desafío y es algo que me mantiene motivado. Siento que ayudo y mientras mantenga contento a los compañeros le voy a seguir dando', expresó.

A pesar de su veteranía, Sánchez es inamovible en la alineación del entrenador de los Rayados, Antonio Mohamed, quien lo mantuvo en la cancha todos los minutos en los primeros siete partidos del conjunto en el Apertura, en los cuales el sudamericano, buen cobrador de penaltis, convirtió tres goles.

El zaguero explicó que su prioridad es aportar a que el Monterrey se meta en la liguilla del Apertura, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes, y sea protagonista en ella.

'Lo positivo es que lo que hacemos lo hemos reflejado con victorias que dan tranquilidad', señaló al referirse a los dos triunfos seguidos de los Rayados, 1-3 en casa del América y 2-1 en ante el Juárez FC, en los dos encuentros más recientes.

Monterrey suma tres triunfos, tres empates, una derrota y 12 puntos con los que aparece en el quinto lugar del campeonato, a cuatro del líder Cruz Azul.

El próximo viernes el equipo visitará al Tijuana, decimocuarto de la clasificación en un duelo que, según Sánchez, será complicado.

'No esperamos un partido fácil, no los hay en esta liga, tenemos una oportunidad de buscar los tres puntos y vamos a jugar con la ilusión de ganar', concluyó.