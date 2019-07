$!Niña dominicana, abuelo y vecino mueren en incendio en Queens

Una niña dominicana de seis años, su abuelo y un vecino murieron quemados ayer miércoles en la tarde en un incendio que devoró la casa de dos plantas donde vivían, mientras que su madre y un hermano se encuentran graves en la Unidad de Quemados en el hospital Well Corniel de Manhattan.

Las autoridades creen que el fuego en el que fallecieron la niña Emma Domínguez, su abuelo Claudio Rodríguez, de 76 años, y el vecino Daniel Abreu Núñez, de 23, fue causado de manera intencional por un hombre acogido en el hogar.

La madre de Emma, Isabel Rodríguez, de 35 años, y su hermano de 10 meses Liam Domínguez se encuentran en estado de salud delicado.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (NYFD) dijo que más de 200 oficiales y docenas de unidades combatieron el fuego, que se investiga como sospechoso.

Un hombre que había sido acogido en la casa por la propietaria, la dominicana Rafelina Moreno, está bajo custodia de la policía como posible autor del siniestro.

Las llamas estallaron a las 4:20 de la tarde, cuando presuntamente el sospechoso prendió fuego a la casa, después que la dueña le pidió que se mudara por los problemas que estaba causándole.

“Él estaba en un hospital sin tener donde vivir, lo traje, le di mi casa y me la quemó, quemó mi casa (...) No se puede ayudar a nadie, no ayuden a nadie, miren lo que me hizo, me quemó mi casa”, gritaba entre llantos la señora Moreno en la escena.

El cuerpo de bomberos dijo que sus oficiales observaron de inmediato algo sospechoso en el origen del incendio, cuando fueron a apagar las llamas.

El sospechoso tiene 23 años de edad y era interrogado anoche en el cuartel del distrito de Elmhurst en Queens, donde se ubica la vivienda.

Los niños y la madre llegaron a Nueva York hace dos semanas y estaban visitando a sus familiares.

Los bomberos dijeron que el incendio fue iniciado con la manipulación de la estufa o con gasolina regada en la cocina.

La dueña de la casa relató que pidió al sospechoso que se mudara, porque él tenía otro lugar donde vivir, pero cada vez más agitado y extraño, entabló una pelea con la familia de la propietaria la mañana de ayer miércoles, antes de iniciarse el fuego.

El incendio estalló en el segundo piso de la casa de dos pisos en la intersección de la calle 93 y la avenida 23 en el Este de Elmhurst.

Dos personas ya habían escapado de la casa en llamas cuando los bomberos llegaron cuatro minutos más tarde, pero resultaron gravemente heridas, dijo el comisionado Nigro a los reporteros. Otras tres personas estaban todavía en el interior.

Los bomberos encontraron muerta en la escena a la niña. También el hombre de 23 años y el abuelo fueron llevados al hospital Presbiteriano de Queens, donde falleció.

A última hora de ayer miércoles la policía dijo que el bebé tiene graves quemaduras que amenazan su vida y su madre seguía en estado crítico, pero estable.