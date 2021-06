NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Foto no muestra logos de partidos de oposición mexicana en barda que colapsó

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra los logos de los partidos mexicanos de oposición Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en una barda que colapsó tras formarse un socavón en el estado de Puebla, en el centro del país. La estructura que se derrumbó estaba ubicada en el perímetro de la casa donde apareció el hueco en la tierra.

LOS HECHOS: La imagen original que muestra la barda colapsada no incluye los logos de los partidos, que conformaron una alianza para los comicios federales del 6 de junio cuando en México se llevaron a cabo elecciones para renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernaciones y otros cargos locales. Las autoridades electorales calificaron los comicios como los “más grande la historia” por la cantidad de cargos que estaban en juego.

A nivel federal, el PRI-PAN-PRD conformaron una coalición para competir por diputaciones federales con el fin de arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados al partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante la campaña, que comenzó el 4 de abril y concluyó el 2 de junio, en las redes sociales circularon afirmaciones falsas sobre los partidos políticos que compitieron y las autoridades electorales encargadas de vigilar la equidad en la contienda.

Una publicación que circula en Facebook incluye una foto alterada para afirmar falsamente que la sección de la barda perimetral que colapsó tras la formación natural de un socavón en un terreno del municipio de Santa María Zacatepec, unos 128 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México, muestra los logos del PRI-PAN-PRD.

La publicación también incluye un texto que dice erróneamente que la naturaleza, al formarse el socavón, envió un mensaje de rechazo a los partidos.

Pero, al hacer reversiones de la imagen el Google, The Associated Press comprobó que la foto original fue capturada por la fotógrafa de la agencia española EFE, Hilda Ríos, y en ésta no aparecen los logos.

Desde el 1 de junio medios locales y nacionales han reportado la formación del hueco en el terreno en Puebla y autoridades han sostenido que, desde ese día, el tamaño del socavón ha aumentado a unos 100 metros de diámetro y 20 de profundidad.

En una entrevista radiofónica el 3 de junio, Carlos Miguel Valdés, investigador del Instituto de Geofísica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que el socavón pudo haberse formado por una falla geológica o variaciones hídricas del suelo ocasionadas por la explotación del agua en la región.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Foto no muestra a militantes del PAN detenidos por la Guardia Nacional en Tamaulipas

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra el momento en que militantes del PAN fueron detenidos por la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al norte de México, por comprar votos. El episodio ocurrió el 6 de junio durante las elecciones intermedias.

LOS HECHOS: No hay reportes oficiales de que dicha detención en Tamaulipas haya ocurrido el pasado domingo. Una de las fotografías corresponde a una detención que ocurrió en el estado de Sonora el 4 de junio.

Medios locales reportaron que el 4 de junio se detuvo a dos personas por presunta compra de votos en Nacozari, Sonora. Los reportes señalaron que se trataba del regidor José Omar Carrillo y Margarita Aquino, trabajadora de Desarrollo Social.

De acuerdo con un comunicado del ayuntamiento de Nacozari, los trabajadores fueron interceptados por personas de diversos partidos políticos en la colonia La Sirena.

El documento señala que los empleados del municipio transitaban en un vehículo tipo pick up de color azul cuando fue bloqueado por un grupo de ciudadanos y comenzó una trifulca.

Las autoridades informaron que elementos de Seguridad Pública municipal intentaron calmar el conflicto, pero que las agresiones hacia los funcionarios se intensificaron por lo que fue necesaria la presencia de la Guardia Nacional.

Desde el domingo, día de las elecciones, en las redes sociales comenzaron a circular publicaciones que acusaban a miembros de varios partidos de comprar votos en distintos puntos del país.

Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente que la Guardia Nacional detuvo a miembros del PAN en Nuevo Laredo el 6 de junio por una presunta compra de votos.

“Elementos de la Guardia Nacional detuvieron esta mañana a un grupo de personas a las que le fueron encontradas una bolsa con más de 500.000 pesos (unos 25.300 dólares) , así como cuadernillos con nombres de personas, direcciones y claves del INE; además de hieleras con platillos”, dice el mensaje en el que también se detalla que las personas transitaban en una camioneta blanca, con vidrios oscuros y sin placas.

El texto está acompañado de dos fotografías. En la primera se ve a una mujer de playera rosa siendo registrada por un miembro de la Guardia Nacional. La persona está recostada sobre un vehículo color azul marino. La segunda imagen muestra varios fajos de billetes sobre una superficie negra.

Pero esta información no es real. La imagen de la mujer corresponde a la detención que tuvo lugar en Sonora el 4 de junio y fue publicada por la web de noticias de Sonora Diario del Yaqui.

Aunque se desconoce el origen de la segunda foto, AP no encontró evidencia ni en los canales de comunicación oficiales de la Guardia Nacional, ni en reportes mediáticos que hablen de una detención de miembros del PAN en Nuevo Laredo.

La Guardia Nacional dijo a AP vía telefónica que en Tamaulipas no ocurrió ninguna situación de este tipo.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Video de boletas encontradas en carretera mexicana no revela “fraude”

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra decenas de boletas electorales marcadas a favor del partido oficialista Morena abandonadas en una carretera en el sureño estado de Tabasco. La grabación comprueba un “fraude” cometido por Morena en las elecciones en ese estado el 6 de junio pasado.

LOS HECHOS: Aunque el video comenzó a circular recientemente en internet, las boletas mostradas en la grabación corresponden a los comicios del 1 de julio de 2018, no a la votación ocurrida este año, por lo que no revelan un “fraude” en los últimos comicios.

El 6 de junio en México se llevaron a cabo elecciones intermedias. Durante la campaña en las redes sociales circularon afirmaciones falsas sobre los partidos políticos que compitieron y las autoridades electorales encargadas de vigilar la equidad en la contienda.

Publicaciones que circulan en Facebook incluyen un video para afirmar erróneamente que demuestra un “fraude” electoral cometido por Morena en Tabasco. En la grabación, un individuo muestra boletas tiradas en una carretera en el municipio de Macuspana, ciudad natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena.

En el video, que comenzó a circular el 5 de junio, el hombre muestra rápidamente a la cámara las boletas, sin aclarar detalles de éstas, como el nombre de los candidatos ni el año al que corresponden.

Pero al revisar la grabación en cámara lenta AP corroboró que no eran de la elección del 6 de junio, ya que contienen logos y nombres de los candidatos que compitieron por la presidencia municipal de Macuspana en 2018, y en un costado aparece la leyenda “proceso electoral 2017-2018”.

Ante las falsedades que circularon alrededor del video, el INE reiteró que las boletas en la grabación son del proceso en 2018. Agregó que, en cada elección, las boletas son entregadas en paquetes cerrados a los ciudadanos encargados de vigilar la votación en las casillas en presencia de representantes de los partidos políticos.

“Ninguna boleta es marcada previamente”, dijo el organismo.

Además, Jorge Montaño Ventura, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en Tabasco, dijo a AP en una llamada telefónica que, aunque se desconoce si el video fue grabado recientemente, no hay ninguna posibilidad de que esas boletas hayan sido contabilizadas en el proceso del 6 de junio ya que los materiales de elecciones pasadas son considerados “basura electoral”.

Cuestionado sobre si las boletas encontradas en la carretera podrían pertenecer a paquetes de miles de boletas que fueron robados poco antes de las elecciones de 2018 en Macuspana, Montaño dijo que existe la posibilidad de que sea así, aunque la FEDE no ha llegado a una conclusión de manera oficial.

En aquel momento el INE informó en un comunicado que había abierto una investigación sobre el hecho y repuso las boletas hurtadas con paquetes nuevos para no afectar la votación de ese año en la región.

Ante la difusión del video medios locales en Tabasco reportaron que las boletas de 2018 fueron encontradas en la carretera poco antes de los comicios de este año, pero hasta el momento de la publicación de este artículo el INE no respondió a una solicitud de AP para corroborar si el hallazgo fue reciente.

— Marcos Martínez Chacón

Marcha en Nueva York a favor de presidente mexicano fue en 2018

LA AFIRMACIÓN: Días previos a la elección del pasado 6 de junio se realizó una marcha en Nueva York a favor del presidente mexicano y su partido, Morena, de acuerdo con un video que circula en las redes sociales.

LOS HECHOS: La marcha ocurrió en mayo de 2018 durante la campaña para las elecciones presidenciales en México en las que ganó López Obrador. El video fue tomado en Brooklyn, Nueva York.

El video original está publicado en una página de Facebook pro López Obrador desde el 18 de mayo de 2018, cuando se desarrollaban la campaña en México.

“Impresionante mega marcha a favor de Andrés Manuel López Obrador”, dice la publicación.

Sin embargo, en las redes sociales el video fue retomado como nuevo y se ha ha hecho pasar como si la manifestación fuera reciente y parte de la campaña de los comicios del 6 de junio.

El 3 de junio un usuario de Facebook subió el video. Los comentarios en la publicación muestran que los usuarios de la red social creyeron que la marcha era reciente y estaba vinculada con el actual proceso electoral en México.

“Impresionante mega marcha pro AMLO, ¡desde NY!”, dice el video.

En un momento se puede ver que el contingente pasa por un local llamado “Mi Pueblito Market”, el cual se ubica en el número 5704 de la Quinta avenida, en Brooklyn.

Al lado de este local, se ve otro llamado “JJ Gift Shop Center”, junto a la leyenda en español “Venta de bicicletas-partes y reparaciones. Mochilas, maletas, juguetes”.

Ese local, de acuerdo con los registros de Google Maps, sí estaba operando en 2018 pero en la actualidad ya no existe.

Desde 2019 en su lugar hay un local con un giro mercantil similar pero cambió su toldo y su nombre a “Bicycle Shop”, es decir, reparación y venta de bicicletas, por lo que el video difundido no es actual.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Partido peruano no impugnó miles de actas electorales

LA AFIRMACIÓN: Tras las elecciones presidenciales en Perú que tuvieron lugar el 6 de junio, el partido Perú Libre impugnó más de 1.000 actas electorales, lo que generó un gasto de 53.548 soles (unos 13.000 dólares).

LOS HECHOS: La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el organismo electoral constitucional autónomo que forma parte de la estructura de Perú, señaló que la cifra de actas electorales no supera las 500 y que la impugnación de votos no tiene costo.

A través de una publicación compartida en Twitter el 8 de junio, la ONPE informó que al 94,87 % de actas contabilizadas, sólo había 461 con votos impugnados por enviarse a los Jurados Especial de Elecciones (JEE).

“Además, la impugnación de votos ante el JEE NO TIENE COSTO, sólo la apelación de la resolución ante el @JNE_Peru (Jurado Nacional de Elecciones). ¡No difundas #NOTICIASFALSAS!”, dice el mensaje.

Los JEE se encargan de dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de gestión jurisdiccional, fiscalizadora y administrativa a fin de garantizar el respeto a la voluntad ciudadana en todo proceso electoral. El JNE fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio, los procesos electorales y las consultas populares.

Una publicación que se ha compartido miles de veces en Twitter asegura falsamente que el Partido Perú Libre impugnó 1.286 actas electorales, especialmente en Lima.

“En ellas están en juego unos 375.000 votos. No se contarán hasta que resuelvan los JEE y, en última instancia @JNE_Peru Cada impugnación cuesta S/ 418. El gastó S/ 537,548 ¿de dónde tanto $ Sr @VLADIMIR_CERRON?”, dice el mensaje. Cerrón es líder del Partido de izquierda Perú Libre.

Pero la ONPE ya desmintió la información.

El 6 de junio los peruanos votaron para elegir al presidente para el periodo 2021-2026.

Pedro Castillo se postuló por el partido Perú Libre y Keiko Fujimori por el partido Fuerza Popular.

Hasta las 11:50 del 9 de junio, con el 98,35% de las actas contabilizadas, Castillo había obtenido un 50,20% de los votos y Fujimori 49,79%.

— Abril Mulato

