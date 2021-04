NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

El caso Colosio, en México, no ha sido reabierto

LA AFIRMACIÓN: El caso del homicidio del excandidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994, ha sido reabierto y Mario Aburto Martínez, sentenciado por el crimen, ha revelado que el autor intelectual es el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

LOS HECHOS: El pasado 25 de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que abrió una queja presentada por Mario Aburto para que se investigue si ha sufrido tortura en prisión y analizará si interviene para pedir que el caso Colosio pueda ser reabierto. Hasta ahora, no ha ocurrido la reapertura del expediente.

La CNDH anunció que inició la queja para investigar “presuntos actos de obstaculización, restricción o negación del derecho a la salud y por presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes” en contra de Mario Aburto Martínez, quien está preso en una cárcel en Guanajuato, en la zona centro de México.

“En la queja presentada inicialmente por familiares suyos, los peticionarios señalan presuntos actos violatorios de sus derechos humanos, en lo sustancial que no se le brinda atención médica, ni la alimentación que requiere con motivo de los padecimientos crónicos que presenta, por lo que se encuentra muy débil y deteriorado en su estado de salud; pero además, que es víctima desde el año de 1994 hasta la fecha, de diversas conductas, como tratos crueles, inhumanos, degradantes, y de tortura, que vulneran su integridad física y psicológica”, dice el comunicado de la CNDH.

Dicho comunicado fue difundido por los medios mexicanos, sin embargo en redes sociales diversas publicaciones han tergiversado la información y aseguran que el caso ya fue reabierto y que Martínez acusó al expresidente Salinas de Gortari como quien le pagó para asesinar a Colosio.

“¡Después de 26 años recluso declaró ante el juez! ¡Salinas es culpable!”, dice de manera falsa un video que ha sido compartido más de 4,600 veces en Facebook.

Sin embargo, hasta ahora el caso no ha sido reabierto ni Aburto se ha vuelto a presentar a un juez. En 1995, Aburto fue condenado a 45 años de prisión y el caso ya está cerrado. En ocasiones anteriores ya ha solicitado indulto presidencial o que se revise su caso.

La CNDH informó en su comunicado que revisará si el caso Colosio puede ser reabierto para que “sea revisado a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario aporte”. Sin embargo, esto aún no ocurre.

Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994, hace 27 años.

— El periodista de la AP Rafael Cabrera verificó esta información.

___

Vacunas contra COVID incautadas en estado mexicano no son del gobierno

LA AFIRMACIÓN: Las más de 5.000 vacunas que se incautaron el 17 de marzo en el estado de Campeche, ubicado al sur de México, pertenecen al gobierno federal, pues nadie más que éste tiene vacunas rusas en el país.

LOS HECHOS: Autoridades sanitarias mexicanas negaron dicha afirmación y autoridades rusas y mexicanas informaron que los fármacos encontrados en Campeche son falsos; no son los que oficialmente distribuyen ambos países.

El 24 de marzo, Hugo López Gatell, subsecretario de salud de México, dijo en un tuit: “Ninguna de las supuestas vacunas rusas incautadas la semana pasada son de las adquiridas por el Gobierno de México; se trata de productos falsificados. Las Fuerzas Armadas resguardan las dosis que llegan al país para evitar la sustracción ilegal”.

Por su parte Rusia informó que las vacunas decomisadas en Campeche son “falsas”. Dijo que “el análisis de las fotografías del lote incautado, incluido el diseño de envases y etiquetas, sugiere que se trata de una sustancia falsa que no tiene nada que ver con la vacuna original”.

El pasado 17 de marzo, personal de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con el Ejército, decomisaron un supuesto lote de 5.775 dosis, de la vacuna Sputnik V, en el aeropuerto internacional de Campeche. Dichos fármacos pretendían ser trasladados en un avión privado a Honduras.

A raíz de dicha operación en redes sociales comenzaron a circular publicaciones que afirman incorrectamente que las vacunas son propiedad del Gobierno Federal.

“a) Nadie más que el gobierno mexicano tiene vacunas rusas en México. Ni USA ni Canadá están comprándole vacunas a Rusia. b) Las vacunas son PROPIEDAD FEDERAL de la SS, su robo y trasiego son un delito de orden FEDERAL y por ser contrabando es materia de aduanas FEDERAL”, dice un mensaje compartido en Twitter.

La AP reportó que la Administración General de Aduanas y el Ejército mexicano localizaron los frascos de la supuesta vacuna rusa en el fondo de una hielera que estaba en un avión privado que se disponía a trasladarse a San Pedro Sula.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF por sus siglas en inglés), que es la instancia pública que se encarga del manejo de la Sputnik V en el extranjero, informó poco después que se trata de “un lote de falsas vacunas” contra el coronavirus.

El RDIF explicó que cada lote de Sputnik V se somete a controles estrictos y cada frasco contiene un código QR que lo hace único y permite rastrearlo hasta el lugar de origen.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el análisis comparativo realizado en paralelo por la comisión el 18 de marzo de 2021, también concluyó que las características del etiquetado y los viales mencionados, no corresponden a la vacuna Sputnik-V fabricada por Rusia.

Asimismo la organización señaló que el número de lote encontrado en el aeropuerto no corresponde con la nomenclatura utilizada para las vacunas Sputnik-V recibidas por autoridades mexicanas.

México empezó a utilizar la Sputnik V en febrero y ha recibido 400.000 dosis de la vacuna y espera la llegada de 500.000 más en los próximos días.

Honduras aprobó el uso de emergencia de la vacuna rusa en febrero y este mes anunció la compra de más de 4 millones de dosis, pero ninguna ha llegado todavía al país centroamericano.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Foto no muestra a médicos con mensaje contra partido oficialista mexicano

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra a un grupo de médicos y enfermeras con un mensaje en contra del partido oficialista mexicano, Morena. En el mensaje, el personal de la salud pide no votar por políticos “idiotas”.

LOS HECHOS: La foto fue editada. La imagen original fue publicada en la cuenta de Twitter de la Coordinación de Centros Médicos de Quito, Ecuador, y muestra al personal médico con un llamado a la población de ese país a quedarse en casa para prevenir contagios de COVID-19.

El 6 de junio, en México se llevarán a cabo elecciones en las cuales se votará para elegir diputados federales y locales, gobernadores y alcaldes.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha calificado los próximos comicios como los “más grandes de la historia” por la cantidad de cargos de elección popular que serán renovados.

“En el proceso electoral... 92.4 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para elegir a las personas que habrán de ocupar más de 21 mil cargos de elección popular que se renovarán en todo el país”, sostuvo el INE en un comunicado a inicios de año.

Una publicación que circula en Facebook incluye la imagen alterada del personal de salud ecuatoriano para sostener que la foto muestra a médicos y enfermeras con un mensaje en contra de Morena.

Pero, en realidad, la fotografía original muestra a un grupo de médicos y enfermeras del Centro de Salud “Comité del Pueblo” ubicado en Quito, Ecuador, mientras sostienen hojas de papel que contienen un llamado a la población a quedarse en casa para evitar contagios de COVID-19.

La imagen original fue publicada el 16 de marzo en la cuenta de Twitter de la Coordinación de Centros Médicos de la capital ecuatoriana.

La publicación que contiene la imagen sin editar sostiene que el personal de ese centro médico recibió una capacitación sobre medidas sanitarias para frenar los contagios, como el lavado de manos y el distanciamiento social.

La misma imagen ha sido alterada en otras ocasiones para mostrar al personal médico con mensajes en contra de otros políticos latinoamericanos. Ante estas falsedades, el Ministerio de Salud ecuatoriano alertó en su cuenta oficial de Twitter el 6 de abril de 2020 que no era verdad que los médicos y enfermeras hayan mostrado mensajes contra políticos.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

No se ha abierto juicio político contra autoridades electorales de México

LA AFIRMACIÓN: El partido político Morena, del cual es fundador el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abrió en la Cámara de Diputados un juicio político en contra del consejero presidente del INE.

LOS HECHOS: En enero pasado, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, presentó una solicitud de juicio político contra Córdova pero no ha sido resuelta. Diputados morenistas se pronunciaron el pasado 24 de marzo por destituir al consejero presidente, pero sólo fueron dichos en tribuna del Congreso y no presentaron una solicitud formal.

Durante las últimas semanas, el presidente López Obrador y la dirigencia de Morena han criticado públicamente las decisiones tomadas por el INE.

Particularmente las críticas son por haber quitado a Félix Salgado Macedonio la candidatura a gobernador de Guerrero, en el Pacífico mexicano, y haber modificado la fórmula de repartición de diputaciones por representación proporcional, conocidas como plurinominales, lo que afectaría el número de legisladores a favor del presidente.

Salgado Macedonio ha estado bajo escrutinio pues ha sido acusado por presuntamente haber violado a una mujer, aunque la candidatura le fue retirada porque no presentó sus gastos de precampaña.

El pasado 24 de marzo, en la Cámara de Diputados los legisladores debatieron en tribuna las modificaciones a las fórmulas para repartir las curules de representación proporcional y durante esa sesión diputados de Morena y el PT pidieron destituir a Córdova y al consejero Ciro Murayama.

Sin embargo, en redes sociales están circulando publicaciones que aseguran que la Cámara de Diputados ya abrió un juicio político contra los consejeros electorales, lo que es falso.

“Morena abre juicio político en contra de Lorenzo Córdova. Será destituido”, dice una publicación que ha sido compartida miles de veces.

Sin embargo, formalmente los legisladores de Morena y el PT que pidieron abrir el juicio político no han presentado una solicitud.

El INE confirmó a la AP que por el momento no hay ningún procedimiento real en contra de sus consejeros para que sean destituidos.

En enero pasado, el legislador federal Gerardo Fernández Noroña, del PT, sí presentó ante la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra Córdova y Murayama.

En la sesión del 24 de marzo, Fernández Noroña urgió desde la tribuna a que se dé trámite a su petición, pues no ha avanzado en la Subcomisión.

“Tenemos que correr a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama, compañeras y compañeros, por más que digan que no es el momento ¿Qué vamos a esperar?”, dijo en esa sesión pero su solicitud continúa a la espera de ser resuelta.

— Rafael Cabrera

____

Actor mexicano no tuiteó contra instituto electoral

LA AFIRMACIÓN: El reconocido actor mexicano, Damián Alcázar, publicó un tuit en el que criticó la actuación del INE y del presidente de éste, Lorenzo Córdova, en los comicios de 2018.

LOS HECHOS: Alcázar dijo a The Associated Press que es falso que haya lanzado una acusación así en Twitter ya que él no tiene cuentas en redes sociales. El tuit fue publicado desde una cuenta recientemente creada con el nombre del actor, pero que no es suya.

El 1 de julio de 2018, en México se llevaron a cabo elecciones generales en el país, en las que fueron renovadas la presidencia de México, senadurías, diputaciones, gubernaturas, alcaldías y otros cargos locales.

En ese entonces, el instituto electoral sostuvo que los comicios eran los “más grandes de la historia” ya que estaban en disputa 18.311 cargos de elección popular.

En la elección presidencial resultó triunfador el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador.

Una publicación que circula en Facebook afirma falsamente que Alcázar tuiteó en contra de la actuación del INE y de Córdova en esos comicios.

La publicación contiene una captura de pantalla de un tuit que contiene las supuestas críticas de Alcázar contra el INE y su titular.

Pero el actor dijo a AP en un mensaje de WhatsApp que es falso que él haya tuiteado eso ya que no tiene cuentas en redes sociales.

“Yo no he emitido ninguna opinión al respecto”, dijo Alcázar.

En búsquedas en el caché de Google, AP encontró que el tuit fue publicado el 21 de marzo desde una cuenta creada en enero con el nombre de Alcázar, pero el actor reiteró en su mensaje de WhatsApp que no tiene cuentas en “ninguna” red social.

La cuenta falsa tiene cerca de 10.000 seguidores. Ésta no tiene la paloma azul concedida por Twitter a cuentas verificadas.

Durante los comicios de 2018 y después de la victoria de López Obrador, Alcázar ha manifestado públicamente su respaldo al actual gobierno federal.

Recientemente, en redes sociales ha circulado información falsa relacionada con el INE, ante críticas de López Obrador al instituto y a Córdova.

— Marcos Martínez Chacón

____

Incremento en casos de COVID-19 en Chile no se debe a ineficacia de vacuna

LA AFIRMACIÓN: El hecho de que Chile sea de los países en donde se ha vacunado a un gran porcentaje de la población contra el COVID-19 y que recientemente hayan vuelto a confinar a su población demuestra que la vacuna no sirve.

LOS HECHOS: El doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra el virus A-H1N1 en México que ha seguido de cerca la pandemia de COVID-19 tanto en México como en el extranjero, dijo a la AP vía telefónica que la principal causa del reciente aumento en los casos de COVID-19 en Chile tiene que ver con la relajación de medidas sanitarias, como el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el evitar aglomeraciones.

“El incremento (de casos activos de COVID-19) tiene que ver con que tenían una previa inmunidad de rebaño baja, y un aumento de la actividad, con relajación de las medidas de prevención y control”, dijo el especialista.

Roselyn Lemus-Martin, investigadora en vacunas y tratamientos contra COVID-19 y doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, explicó a la AP vía telefónica que también se debe al sentimiento de confianza de la gente que se vacunó.

“Muchas personas apenas tenían la primera dosis y comenzaron a salir cuando todavía se podían contagiar y contagiar a los demás”, detalló Lemus-Martín. “Incluso a pesar de tener la segunda dosis todavía se debe esperar. (Cuando empezaron los repuntes) sólo ⅓ de la población se había vacunado con la primera dosis. De ahí que los casos aumentaran”.

La investigadora señala que el caso de Chile debe servir de aprendizaje a otros países. “La vacuna Sinovac no es problema y tampoco las nuevas variantes. Aunque se esté vacunando con una velocidad considerable no podemos llegar a alcanzar la inmunidad de rebaño hasta que se vacune al 75% y con las nuevas variantes este porcentaje sube al 85%. Mientras no se alcance esta cifra las medidas y restricciones deben continuar”, indicó Lemus-Martín.

La especialista comentó que cuando las personas no siguen las medidas se ve reflejado rápidamente. “No se trata de cuidarse por uno mismo. Es por todos. Quienes se vacunan ya están protegidos y están inmunes a la enfermedad grave, pero todavía lo pueden transmitir a los demás”, señala la doctora. “Hasta ahora sólo hay resultados preliminares sobre el tema así que no podemos confiarnos”.

El doctor Macías agregó que lo ideal es incrementar en todo lo posible la campaña de vacunación y mantener o incrementar las medidas de distanciamiento social, hasta que haga efecto la vacuna. “Es sabido que (el efecto de la inoculación) puede observarse hasta varias semanas después de haber terminado con la vacunación de un grupo definido”

El 25 de marzo, el gobierno de Chile anunció un nuevo confinamiento de más del 70% de la población por un repunte de casos en el país. La medida tuvo lugar en medio de una campaña de inmunización contra COVID-19 considerada, a nivel internacional, una de las más exitosas.

A raíz de esto, en redes sociales, usuarios críticos de las vacunas contra COVID-19 afirmaron incorrectamente que lo anterior demostraba la ineficacia de éstas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también explicó recientemente que la vacunación no debe sustituir las medidas sanitarias y usó a Chile para ejemplificar lo que puede suceder si éstas se relajan.

Maria Van Kerkhove, responsable de la unidad técnica anticovid de la OMS, dijo en rueda de prensa que tras la distribución de vacunas hay quienes dejan de cumplir medidas tales como: el distanciamiento físico, la higiene de manos, la ventilación o el evitar lugares concurridos, y todo eso tiene que continuar junto a la vacunación.

“Podría esperarse que con las vacunaciones los casos bajaran, pero son sólo una de las herramientas para frenar los contagios y no podemos confiar sólo en ellas, así que por favor sigan tomando el resto de medidas”, insistió Van Kerkhove.

El 27 de marzo, la AP reportó que la red hospitalaria del país sudamericano se encontraba saturada en un 96%. Ese día se registró la segunda cifra de casos más alta desde el comienzo de la pandemia con el reporte de 7.588 y 66 fallecidos.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró que los efectos de la campaña de vacunación, en la que el país es un ejemplo latinoamericano y mundial, tardarán en sentirse. “La experiencia internacional muestra que la protección de las vacunas no es inmediata, pero sí es efectiva. Les pido paciencia”, señaló.

— Abril Mulato

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck