$!No hay dudas por cúmulo de pruebas contra Trump

'No he escuchado pruebas que demuestren que el presidente es culpable de sobornos o extorsión', dijo Will Hurd, un legislador republicano moderado que se retira el año entrante y sería un indicio de cualquier señal de debilitamiento del apoyo partidista al presidente. Al igual que otros republicanos, dijo claramente que consideraba las acciones de Trump 'inapropiadas', pero no merecedoras de un juicio.

La perspectiva para los demócratas es una votación sobre el juicio político en la cámara con cada partido atrincherado en sus propias posiciones. Esto reflejaría las encuestas públicas, según las cuales la población está dividida en torno a si se debe juzgar a Trump por sus relaciones con Ucrania y destituirlo.

Finalizadas las audiencias públicas, los demócratas planifican sus próximos pasos en lo que sería apenas el cuarto juicio político en la historia del país.

En primer lugar, deberán decidir si elaboran el acta de acusación sobre la base de lo que se ha revelado hasta el momento o buscan nuevos testigos que podrían dar pruebas más directas de las acciones de Trump.

En efecto, hay funcionarios que podrían llenar algunos de los espacios en blanco. Los demócratas han citado a declarar al jefe de despacho interino Mick Mulvaney y al exasesor de seguridad nacional John Bolton, hombres que pasaron horas junto a Trump en el despacho presidencial y cuyos nombres aparecieron una y otra vez en las declaraciones de los testigos.

El jueves, la exfuncionaria de seguridad nacional Fiona Hill expresó la opinión de que 'quienes poseen información que el Congreso considera pertinente, tienen la obligación legal y moral de brindarla'.

Pero parece improbable que Bolton y Mulvaney revelen lo que saben al Congreso. Con el argumento de la inmunidad ejecutiva, ambos han recurrido a las cortes para que determinen si deben comparecer. Adicionalmente, la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, dijo el jueves que no quiere que los próximos pasos queden 'a merced de un tribunal'.

Muchos demócratas coinciden: dicen que se ha satisfecho el criterio para el juicio político con las pruebas acumuladas durante las últimas dos semanas. Los diplomáticos y funcionarios de seguridad nacional hicieron sonar reiteradamente las alarmas sobre las relaciones del gobierno con Ucrania y describieron los esfuerzos realizados para ayudar a Kiev a congraciarse con Trump para recibir la ayuda militar.