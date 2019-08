$!Nonagenario atrae atención en Mundial de Tango

“Estaban en el escenario interpretando ese baile maravilloso y pensé que era fantástico y que yo lo tenía que hacer”, dijo McManus a The Associated Press.

Una pareja conformada por un bailarín ruso y una argentina se consagraron campeones en la modalidad en la que participó McManus, que se caracteriza porque los bailarines no pueden separarse mientras dure la música y el cuerpo de uno de ellos debe estar contenido en todo momento por el abrazo del otro. El torneo reunió a 1,500 parejas en distintas rondas preliminares alrededor del mundo.

“Siempre hay espacio para mejorar así es que quizá la próxima vez me esforzaré más”, señaló optimista McManus, un veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Gabriel Soria, director artístico del Mundial de Tango de Buenos Aires, dijo a AP que los organizadores del torneo hicieron “todo lo posible” para contar con McManus como participante, de quien elogió su pasión por la música rioplatense.

Para McManus, bailar no es nada complicado.

“Los pasos básicos son muy simples y cualquiera que pueda caminar puede hacerlos. Hay seis pasos básicos y luego, cuando lo has hecho, continúas con los siguientes ocho pasos básicos”, explicó.

Tras la guerra, McManus trabajó como operador de radio en la Marina, con la que viajó por el mundo y conoció a mucha gente. Pero fue el tango lo que realmente agrandó su círculo de amigos y lo transformó, según apuntó, en una “persona más feliz”.

“Antes quizás no me molestaba demasiado en salir. Ahora alguien me llama por teléfono y dice ‘hay baile’... y me voy. Sabes, ahora tengo cientos de amigos, miles de amigos ”, dijo.