Norris:'Estamos bien para mañana, pero nos falta preparación para el domingo'

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), que marcó el tercer tiempo este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, comentó en Monza que está 'bien con miras' a la calificación de este sábado, pero que les 'falta preparación para el domingo'.

'No ha sido el mejor viernes, porque no he podido rodar mucho. No tuvimos la oportunidad de hacer tandas con mucho combustible cargado, así que no estamos en la mejor posición', opinó el compañero del español Carlos Sainz, que ocupa la sexta plaza en el Mundial, con 45 puntos, los mismos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que es quinto.

'Estamos en buena forma con miras a mañana, pero aún estamos un poco rezagados en lo que respecta nuestra preparación para la carrera del domingo', comentó Norris, de 20 años y que este año logró su primer podio en Fórmula Uno al acabar tercero la primera prueba, el Gran Premio de Austria.

'Así que puede que tengamos que comprometer el tercer entrenamiento libre para hacer tandas más cargados de combustible para poder recuperar terreno', explicó el joven piloto inglés.

'El coche me causa sensaciones bastante decentes, pero esta es una pista en la que quieres seguridad en ti mismo durante toda la vuelta; quieres tenerla al frenar y en las curvas de alta velocidad; y no estoy tan optimista como pudiera haberlo estado, debido a las pocas vueltas que di', comentó.

'Intentaremos recuperar el tiempo perdido mañana', manifestó Norris este viernes en Monza después de la jornada de entrenamientos libres. EFE