$!Nuevo primer ministro británico enfrenta su primera prueba en las urnas

Baja de previsiones de crecimiento

“Desde que llegué al Tesoro ‘puse el turbo’ en nuestros preparativos (...) para un Brexit sin acuerdo, no porque lo queramos, sino porque debemos estar preparados puesto que nos iremos (de la UE) el 31 de octubre”, declaró por su lado este jueves Sajid Javid, ministro de Finanzas.

A pesar de que Johnson quiere renegociar el acuerdo de retirada concluido entre la ex primera ministra Theresa May y Bruselas -lo que la UE rechaza-, afirmó que en caso de fracaso no pediría una nueva postergación del Brexit, y que el Reino Unido abandonará la UE, con o sin acuerdo, el 31 de octubre.

“La probabilidad de un Brexit sin acuerdo ha aumentado para quienes participan en el mercado”, destacó el Banco de Inglaterra, que este jueves recortó las previsiones de crecimiento del país. Éstas son del 1,3% en 2019 y 2020, contra, respectivamente, 1,5% y 1,6% en mayo pasado.

“Este gobierno podría haber descartado un ‘no deal’ y gastar esos miles de millones en nuestras escuelas, hospitales y ciudadanos”, criticó John Mcdonnell, ministro de Finanzas del gabinete fantasma de la oposición laborista, denunciando un “despilfarro”.

La oposición no está sólo en las filas del partido Laborista. Philip Hammond, ministro de Finanzas del anterior gobierno conservador, ya advirtió que haría cualquier cosa para bloquear un “no deal”.

La candidata liberal-demócrata en Brecon, Jane Dodds, quien encabeza los sondeos, advirtió contra un Brexit “sin acuerdo”, que golpearía económicamente a los granjeros de Gales.