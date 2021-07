$!Obama reedita “Dreams from My Father” para jóvenes lectores

NUEVA YORK (AP) — Más de 25 años después de su publicación original, el libro de memorias del presidente Barack Obama “Dreams from My Father” ('Los sueños de mi padre') será reeditado para jóvenes adultos.

Obama aún no había ocupado ningún cargo político cuando “Dreams from My Father” se publicó en 1995. La historia de sus primeros años llegó a un público más amplio cuando se postuló a la presidencia estadounidense en 2008 y es ampliamente considerado uno de los mejores libros escritos por un político. “Dreams from My Father” ha vendido más de 7 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 40 idiomas.

La edición para jóvenes, anunciada el miércoles por Random House Children’s Books, se publicará el 5 de octubre con una nueva introducción del expresidente.

“El joven que conocen en estas páginas tiene defectos y está lleno de anhelos, se hace preguntas a sí mismo y al mundo que lo rodea, aprende sobre la marcha”, escribió Obama. “Sé, claro, que esto era sólo el comienzo para él. Si tienes suerte, la vida te da un buen arco dramático”.

La esposa de Obama, la ex primera dama Michelle Obama, publicó una edición para jóvenes de su libro de memorias “Becoming” ('Mi historia') previamente este año.