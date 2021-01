$!Odisea para conseguir seguro y pagar el doble para el futbolista que chocó su Lamborghini con zafacón

"Era el día de Navidad", dijo. "Aún hasta el día de hoy me duele. Extraño ese auto. Básicamente, estaba conduciendo, pero era una carretera resbaladiza.

"Tengo un G63 ahora. Me ofrecían 13,665 dólares por un [Audi] A333 para asegurar, u obtener un G63 y pagar el doble del precio, pero poder conducir un G63 en lugar de un A33. Prefiero pagar 27 mil dólares y conducir un G63 en lugar de pagar 13 mil 665 dólares y conducir un A3".

Fuentes dijeron a ESPN que Antonio estrelló su Lamborghini en un bote de basura vestido como un muñeco de nieve que estabe en una casa. Salió ileso del accidente y una fuente señaló que el jugador no estaba bajo los efectos del alcohol.

"El coche giraba bien y se mantenía firme en la carretera, así que iba de 30 a 35 mph en una carretera de 30 mph. Como tomaba las curvas, creí que no necesitaba frenar, solo voy a doblar la esquina como lo hice todo el tiempo.

"Pero cuando doy la vuelta a la esquina, patina. Así que mientras patina, yo me asusto y pisó los frenos de golpe, lo peor que puedes hacer en el hielo cuando aceleras. Así que pise los frenos, patiné y subí a la acera, pero realmente no lo recuerdo, todo sucedió tan rápido.

"Luego sale humo por la parte delantera del automóvil y el motor está en la parte trasera, así que pienso 'el automóvil va a explotar', aunque solo sean las bolsas de aire".

"Así que tengo que saltar por el lado del pasajero. Fue una locura. Y la cosa es que también estaba en un disfraz de muñeco de nieve. No entiendo por qué no me lo quité".