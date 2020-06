ONU vincula cargamentos de armas y ataques con Irán

NACIONES UNIDAS (AP) — Naciones Unidas determinó que Irán fue el origen de varios artículos en dos cargamentos de armas decomisados por Estados Unidos, y también de los restos que dejaron los ataques contra instalaciones petroleras y un aeropuerto internacional en Arabia Saudí, de acuerdo con un nuevo reporte.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que algunos objetos incautados por Estados Unidos en noviembre de 2019 y febrero de 2020 “eran idénticos o similares” a los encontrados después de los ataques de 2019 con misiles crucero o drones contra Arabia Saudí.

Guterres señaló en un informe dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU y obtenido el viernes por The Associated Press que algunos artículos recuperados por Estados Unidos en el mar frente a Yemen no solamente son iraníes, sino que pudieron ser transferidas “en una manera incompatible” con la resolución del consejo que avaló el acuerdo nuclear de 2015 con Irán.

El secretario general estaba informando sobre la implementación de la resolución de 2015 que consagra el acuerdo nuclear diseñado para impedir que Irán desarrollara armas atómicas. El pacto incluye restricciones, que entraron en vigencia el 16 de enero de 2016, a las transferencias hacia o desde Irán de materiales nucleares y de misiles balísticos, así como de armas.

El Consejo de Seguridad tiene previsto examinar el 30 de junio la implementación de la resolución, y se prevé que Estados Unidos apremie a la ONU a que renueve indefinidamente el embargo de armas impuesto a Irán antes de que expire en octubre.

La misión de Teherán en la ONU dijo el viernes que “Irán rechaza categóricamente las observaciones contenidas en el informe sobre la relación iraní con la exportación de armas o sus componentes que son utilizados en ataques contra Arabia Saudí, así como el origen iraní de los presuntos decomisos de armamento por parte de Estados Unidos”.

Irán señaló en un comunicado que Naciones Unidas “carece de la capacidad, competencia y conocimientos para efectuar una investigación compleja y delicada”, y señaló que el informe reproduce exactamente las aseveraciones de Estados Unidos. “En esencia, Estados Unidos ha controlado la forma de la llamada ‘evaluación’ sobre la relación iraní con los ataques”, dijo Irán.

El presidente Donald Trump retiró en mayo de 2018 a Estados Unidos del acuerdo nuclear y reimpuso las sanciones estadounidenses que habían sido atenuadas o levantadas. Las autoridades estadounidenses aseguran que Irán intenta construir misiles con capacidad nuclear, lo cual es negado por Teherán.