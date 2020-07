$!Otro pelotero de Marlins da positivo; ¿volverán a jugar esta temporada?

Los Marlins de Miami, que no han sido precisamente protagonistas del béisbol durante los años recientes, ahora acaparan los titulares.

Aunque a veces los confundan.

La conductora de un noticiario televisivo se refirió esta semana al equipo como los Dolphins de Miami, el conjunto de fútbol americano. Más tarde, se disculpó e hizo la aclaración.

Al día siguiente, el doctor Antony Fauci, quien había hecho el lanzamiento inaugural de la temporada la semana pasada en el parque de los Nacionales de Washington, se equivocó también. Al igual que la conductora, el reputado infectólogo identificó a los Marlins, rivales de división de los Nacionales, como los Dolphins.

¿Es una falta de respeto? Las confusiones recientes podrían ser incluso tema de números cómicos, si no fuera porque las referencias al equipo se derivan de un asunto serio: el brote de coronavirus al interior del plantel que ha obligado a las Grandes Ligas a suspender la campaña de los Marlins al menos hasta el domingo.

Gracias a una foja de 2-1, los Marlins lideran su división, algo inusitado a estas alturas de una temporada. Pero la duda principal no apunta a si podrán clasificarse a los playoffs, sino a si será posible que disputen otro encuentro este año.

¿Otros equipos estarán siquiera dispuestos a enfrentarlos? Los Nacionales de Washington votaron de manera unánime en contra de viajar a Miami para participar en tres juegos este fin de semana, antes de que las mayores suspendieran la serie.

Matt Klentak es el gerente general de los Filis de Filadelfia, quienes enfrentaron a los Marlins el fin de semana. Reconoció que se sentiría algo incómodo de volver a enfrentar a Miami.

“La liga está supervisando este asunto, si es seguro que los equipos vayan ahora a Miami”, comentó Klentak.

Si los Marlins van a seguir jugando, tendrán problemas tan sólo para completar su equipo.

Otro pelotero de Miami dio positivo por el coronavirus, con lo que el total de contagiados dentro del equipo ascendió a 16, informó una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló el miércoles con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que los resultados de las pruebas no han sido difundidos públicamente.

El periodista Jon Heyman, de MLB Network, informó en su cuenta de Twitter que ese otro pelotero se trataba del lanzador dominicano Sandy Alcántara, quien abrió el partido inaugural, el pasado viernes.

Con la mitad de su equipo sin posibilidades de jugar, Miami podría recurrir a una serie de parches en la alineación. Su sistema de sucursales figura entre los mejores del béisbol, pero algunos de sus principales prospectos no están en la nómina de 40 peloteros, lo que dificultaría su ascenso a las mayores.

Así que los Marlins han buscado adquirir jugadores con experiencia en las Grandes Ligas. Se hicieron de los servicios de los lanzadores derechos Mike Morin y Justin Shafer, quienes estaban transferibles, y contrataron a un agente libre, el pelotero de cuadro Logan Forsythe.

Están en la lista de los lesionados el jardinero Harold Ramírez, su compatriota colombiano, el receptor Jorge Alfaro, y el guardabosque y primera base Garrett Cooper.

Fauci, el principal experto del país en enfermedades infecciosas, advirtió que la temporada de las Grandes Ligas podría estar en jaque. Pero las mayores confían en salir adelante en medio de la pandemia, al destacar que Miami ha sido el único equipo con resultados positivos en las pruebas desde el viernes.

Dos empleados de Miami también dieron positivo en días recientes.

Los Marlins siguen varados en Filadelfia, donde jugaron el pasado fin de semana.

En un comunicado divulgado el martes, MLB señaló que entre las 6.400 pruebas realizadas desde el viernes, no se detectaron positivos en nadie de los demás equipos, salvo los Marlins.

Miami tuvo que someterse a una nueva tanda de pruebas el martes, y sólo un jugador dio positivo, dijo la persona.