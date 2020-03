Otro tropiezo de Liverpool, que se despide de la Copa FA

LONDRES (AP) — Liverpool se despidió de la Copa FA tras sucumbir el martes 2-0 ante Chelsea en la quinta ronda, con lo que se agudizó la mala racha del equipo de Jürgen Klopp.

El extremo brasileño Willian puso en ventaja a Chelsea a los 13 minutos en su estadio Stamford Bridge, capitalizando un fallo garrafal del portero español Adrián. Ross Barkley puso la sentencia a los 64 tras una acción individual.

En dos semanas, Liverpool ha pasado de ser un equipo casi que invencible en todas las competiciones a perder en tres de sus últimos cuatro partidos.

“Todo salió a nuestro favor durante tanto tiempo porque defendíamos muy bien. Los equipos no suelen tener muchas oportunidades ante nosotros”, valoró el alemán Klopp. “Tenemos que admitir que en los últimos tres partidos hemos recibido demasiados goles, eso es verdad”.

La mala racha de los Reds comenzó cuando el Atlético de Madrid les ganó 1-0 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el 18 de febrero. El sábado, Watford derrotó 3-0 a Liverpool para frenar una marcha invicta en la Liga Premier que llevaba más de un año.

Y ahora Chelsea extendió a 14 años la espera de Liverpool por el título de la Copa FA.

El gol de Willian cayó tras la inusual desprolijidad de la zaga de Liverpool. Un mal de despeje de Fabinho permitió que su compatriota rematase desde el borde del área. Adrián, de titular por Alisson, pareció apoderarse del balón, pero éste le rebotó en las manos y se anidó en el fondo.

De vuelta en la alineación de Chelsea tras ausentarse cinco duelos, el portero español Kepa Arrizabalaga mostró su talento, con una triple atajada ante disparos de Sadio Mané, Divock Origi y Curtis Jones.

A los 64 minutos, Barkley dominó un balón dentro de su propia mitad de cancha y se embaló, filtrándose entre dos zagueros, antes de definir con un disparo desde lejos del área.

Unos minutos antes, Mason Mount había remecido el horizontal con un tiro libre. Olivier Giroud tuvo la oportunidad de hacer el tercero por el Chelsea en las postrimerías.

Pese al mal desempeño de Liverpool en el segundo tiempo, Klopp defendió a sus jugadores.

“Lo hicimos bien esta noche, pero no fue suficiente. El desempeño fue completamente distinto del mostrado ante Watford”, comentó. “Frente a Watford fue malo, pero esta noche no tan malo. No me preocupa la actuación de esta noche, así es el fútbol”.