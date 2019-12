$!Países del TIAR imponen más presión al gobierno de Venezuela

BOGOTÁ (AP) — Representantes de más de una docena de países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se reunieron el martes para aislar aún más a los aliados cercanos del presidente venezolano Nicolás Maduro a través de la imposición de sanciones económicas.

Los países miembros del Tratado de Río, que se remonta a 1947, se comprometieron a imponer sanciones financieras y restricciones de viaje a Maduro, su esposa y 27 de sus más estrechos colaboradores civiles y militares, magistrados y empresarios señalados de tener supuestos vínculos con el gobierno.

“La crisis política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”, manifestó la canciller colombiana Claudia Blum en los últimos comentarios de la reunión.

Maduro desestimó las acciones de los miembros del tratado y aseguró que habían “fracasado”.

“Ha sido una reunión de fantoches, de payasos. Con el TIAR o sin el TIAR, no podrán con Venezuela”, afirmó el mandatario izquierdista durante un acto de gobierno televisado.

Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó dijo que el encuentro había sido un “paso muy importante para producir más presión hacia la dictadura”, y pidió a los países miembros del tratado actuar de manera “cohesionada en defensa de nuestros pueblos”.

Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado sanciones económicas a los socios de Maduro, las naciones latinoamericanas que respaldan a Guaidó han recurrido en gran medida a la presión diplomática, y dependerá de cada una decidir cómo proceder.

La promesa de una mayor presión económica contra Maduro llega en una época en que la oposición venezolana está flaqueando. Guaidó ha pasado apuros para que sus simpatizantes salgan a las calles y su popularidad ha disminuido. En tanto, las divisiones entre la oposición se están haciendo visibles luego de recientes controversias sobre supuestos abusos de poder.

En un intento por amainar las presiones generadas por el escándalo de corrupción en el que resultaron implicados nueve diputados opositores que respondieron las acusaciones atacando a Guaidó, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó el martes la creación de una comisión especial para investigar si los congresistas señalados favorecieron a empresarios que han sido relacionados al gobierno.

David Smilde, investigador de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dijo que la resolución de los miembros del Tratado de Río representa una “pequeña victoria” para la oposición, pero “es insuficiente para colocarlos realmente en un sitio distinto”.

“Su estrategia de máxima presión parece estar estancándose”, agregó.

Las personas que serían objeto de las sanciones de los países miembros del tratado incluyen a Diosdado Cabello, presidente de la poderosa Asamblea Nacional Constituyente; el juez Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el magnate de medios Raúl Gorrín, y Alex Saab, un empresario colombiano al que las autoridades estadounidenses colocaron en su radar luego de que consiguió un gran número de contratos del gobierno de Maduro.

Carlos Vecchio, que representa a Guaidó en Washington, dijo que una lista de más de una veintena de individuos es un “primer paso” y que la oposición buscará incluir más nombres en los próximos meses.

Vecchio consideró que lo importante es que el respaldo internacional permanezca.

Los 19 países miembros han incrementado cautelosamente la presión económica y diplomática sobre Venezuela, al tiempo que han prometido no invocar una cláusula del tratado que les autoriza aplicar una intervención militar. El acuerdo instruye a los participantes a considerar que una amenaza contra cualquiera de ellos representa un peligro para todos.

El presidente colombiano Iván Duque sostiene que Maduro está ofreciendo refugio seguro a las facciones rebeldes del Ejército de Liberación Nacional y a los disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una afirmación que el mandatario venezolano rechaza. Sin embargo, repitió comentarios anteriores que instan a una respuesta diplomática en lugar de militar a la crisis política y económica de Venezuela.

“No hay invitaciones al uso de la fuerza”, señaló Duque.

La agitación en Venezuela tiene consecuencias geopolíticas cada vez más grandes debido a que casi 6 millones de personas han emigrado, lo que pone en aprietos a los países vecinos, y poderosos socios de Maduro, como Rusia y China, intervienen para apoyar al gobierno socialista.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el lunes que todas las opciones continúan sobre la mesa, pero indicó que la estrategia estadounidense en torno a Venezuela “incluye contención”, y seguiría enfocándose en sanciones económicas.

“Hemos aprendido de la historia que los riesgos de hacer uso de la fuerza militar son significativos”, dijo.

Sin embargo, los líderes venezolanos señalaron que la acción de los países del Tratado de Río es una señal de que sus adversarios planean invadir el país sudamericano.

“El pueblo debe estar preparado y alerta en la calle”, señaló Cabello el martes.

Maduro también dijo que lo decidido por los participantes del tratado constituye poco más que una distracción para Duque, quien se encuentra lidiando con un movimiento de protestas antigubernamentales en el que miles de colombianos han salido a las calles.

Varios cientos de empleados públicos y seguidores del gobierno venezolano salieron a marchar por algunas vías del centro de Caracas contra los países que conforman el TIAR.

De momento no está claro qué tan rápido alguna nación del Tratado de Río se aprestará a congelar cuentas bancarias y a implementar otras restricciones, aunque las naciones que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela celebraron la decisión, considerándola un paso importante.

“Si no pueden llevar su dinero a Estados Unidos, a Europa, y ahora no pueden llevarlo a Centroamérica ni a Sudamérica, no pueden viajar a esos lugares, lo que comienza a limitar realmente sus opciones”, señaló Michael Kozak, subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Kozak dijo que revelaciones recientes publicadas por el sitio web de periodismo de investigación Armando.info, que afirmó que un grupo de legisladores de la oposición habían escrito recientemente cartas a las autoridades de Estados Unidos y Colombia en apoyo a unos empresarios vinculados con el gobierno de Maduro, eran “inquietantes”. Sin embargo, dijo que Washington estaba satisfecho con la respuesta de Guaidó para iniciar una investigación contra la presunta conducta indebida.

“No socava nuestra confianza en la Asamblea Nacional”, comentó. “Muestra la razón por la que tenemos confianza en la Asamblea Nacional”.

Los periodistas Fabiola Sánchez y Jorge Rueda de The Associated Press en Caracas contribuyeron con este despacho.