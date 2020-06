$!Pakistán suspende a 150 pilotos por licencias fraudulentas

ISLAMABAD (AP) — La aerolínea estatal de Pakistán anunció el jueves que suspendió a 150 pilotos bajo cargos de haber obtenido sus licencias haciendo que otros tomaran los exámenes por ellos, como parte de una investigación sobre el accidente aéreo del mes pasado que mató a 97 personas en Karachi.

Abdullah Hafeez, vocero de Pakistan International Airlines (PIA), la aerolínea a la que pertenecía el vuelo fatal, no ofrecio detalles concretos sobre la obtención fraudulenta de las licencias, pero informó que se había iniciado un proceso para despedir a los pilotos con licencias falsas.

“Nos aseguraremos de que tales pilotos no cualificados nunca vuelvan a volar aviones”, dijo a The Associated Press. Dijo que la seguridad de los pasajeros era la principal prioridad de la aerolínea.

La decisión de PIA de dejar a esos pilotos en tierra se produjo un día después de que el ministro de Aviación, Ghulam Sarqar Khan, dijo que 262 de los 860 pilotos del país tenían licencias “falsas”.

Hizo la revelación la al presentar ante el Parlamento los hallazgos preliminares de la pesquisa del desplome del Airbus A320 en Karachi el pasado 22 de mayo.

El anuncio sorprendió a los legisladores presentes en la Asamblea Nacional y sorprendió a los familiares de los pasajeros que murieron el mes pasado cuando el vuelo PK8303 se estrelló en una zona residencial congestionada en Karachi, después de partir de la ciudad oriental de Lahore. Entre las 97 personas fallecidas estaban todos los miembros de la tripulación. Sólo hubo dos sobrevivientes y una niña murió en tierra.

Ni Khan ni Hafeez dieron a conocer detalles adicionales sobre las supuestas trampas utilizadas por los pilotos para obtener las licencias para volar aviones comerciales. Khan sólo dijo que ellos mismos no hicieron los exámenes para obtener los certificados requeridos, que son emitidos por la autoridad de aviación civil.

Sin embargo, funcionarios familiarizados con la emisión de licencias de piloto dijeron que varias personas con la habilidad para volar aviones pero sin los conocimientos técnicos suficientes ya habían entregado sobornos para que otros tomaran los exámenes en su nombre. No dieron más detalles.