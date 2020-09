Palencia opina que revés ante América fue por falta de tino, no de fútbol

México, 2 sep (EFE).- El entrenador del Mazatlán del fútbol mexicano, Francisco Palencia, mostró tranquilidad este miércoles a pesar de la derrota de su equipo en el torneo Apertura ante el América porque, según dijo, la diferencia estuvo en la contundencia.

'En el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol, no las concretamos; desafortunadamente no estuvimos atinados y el América sí concretó', señaló en una rueda de prensa después del revés que mantuvo al equipo en el antepenúltimo lugar de la clasificación.

Palencia recordó que sobre todo en la primera mitad sus jugadores mantuvieron una buena circulación de la pelota y crearon ocasiones de gol, sin embargo no pudieron reflejarlo en el marcador.

'Le creamos problemas al América, los presionamos, jugamos intensos, recuperamos la pelota y con ella entramos por la izquierda y la derecha; me atrevo a decir que tuvimos mas ocasiones claras de goles', aseveró.

Con una victoria, tres empates, cuatro derrotas y seis puntos el Mazatlán es decimosexto de la tabla de posiciones del Apertura, con la peor defensa del campeonato, 15 goles recibidos en ocho partidos.

El técnico minimizó el hecho y recordó que el grueso de esa cifra lo recibieron en tres derrotas, 1-4 ante el Puebla en la primera jornada, 4-3, en la sexta ante Pachuca, y 3-1 este miércoles ante el América.

'En casa hemos recibido pocos goles y algunos fuera, pero cuando perdimos fue con resultados abultados, con falta de atenciones en pequeños lapsos', indicó.

Ante los medios, Palencia aceptó que debe trabajar el aspecto mental, pero en lo referente a los despistes en determinados instantes de los encuentros porque por lo demás el equipo mostró carácter cuando se vio abajo y no dejó de luchar.

'Tenemos mentalidad de responder a la adversidad; me preocuparía si bajáramos los brazos. Sí me preocupan las desatenciones. Contra Pachuca hace dos partidos no costó el 4-3, hoy un par de ellas nos costó el partido', recordó.

En ocho partidos en el torneo el Mazatlán no ha repetido alineaciones. Al referirse a eso, el técnico explicó que tiene que ver con jugadores lesionados o castigados, sobre todo en la defensa.

'No he podido repetir porque la línea de cuatro ha variado, pero de mitad para adelante la alineación ha sido estable y hemos marcado bastantes goles. Las lesiones, y suspensiones no me dejan repetir, no es porque no me convenza mi equipo', concluyó.

En la novena jornada el Mazatlán recibirá al Tijuana, decimocuarto de la clasificación, el próximo miércoles.EFE