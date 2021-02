Palomitas de maíz vuelven a crujir en cines de Chile.

SANTIAGO, Chile (AP) — Las palomitas de maíz volvieron a crujir en los cines chilenos el jueves cuando reabrieron parcialmente sus salas, con aforo limitado, tras 11 meses de cierre obligatorio por la pandemia.

Casi la totalidad de los espectadores que entraron a alguna de las salas llevaban las clásicas palomitas y gaseosas en sus manos. Antes de ingresar caminaron por pasillos que les indicaban por dónde moverse. “Tomar distancia será un clásico del cine” y “Cuidarse no es ficción, mantén tú distancia”, se leía en el piso.

Rebeca llegó al cine con su hija para ver la película infantil '100%Lobo'.

'Mi hija siempre pasaba por acá y no entendía por qué el cine seguía cerrado”, dijo a The Associated Press.

Javier, en tanto, dijo que 'estaba esperando la apertura para poder volver a disfrutar de las películas”, por lo que el retorno de la gran pantalla lo hacía feliz.

La mayoría de las entradas se compran en línea, al igual que la comida y bebidas, que se retiran en los quioscos de las salas. Las entradas y salidas de las funciones son con horario diferido para reducir la posibilidad de contagios.

Los cines autorizados para abrir son los ubicados en las comunas que están en las fases intermedias de restricciones sanitarias. En las etapas 3 y 4 en cada sala puede haber un máximo de 50 o 100 personas, según el nivel de restricción del barrio.

Los espectadores deben usar mascarilla cuando no estén comiendo y sentarse entre butacas bloqueadas al costado, atrás y adelante para respetar el distanciamiento físico. “Si yo vengo con mi grupo familiar podemos sentarnos todos juntos”, precisó el jueves el ministro subrogante del Trabajo, Fernando Arab.

A los exhibidores de películas una de las medidas que los convenció de reabrir con público limitado fue el permiso para la venta de comida y bebidas, que representa una parte importante de sus ingresos.

“No hay película sin popcorn (palomitas de maíz)”, señaló Roberto Rasmussen, vocero de la Cámara de Exhibidores Multisalas. “No abrimos cuando se nos dio la oportunidad precisamente faltaba el punto de la comida”, añadió.

Las multisalas de cine de la cadena mexicana Cinépolis y la estadounidense Cinemark dijeron que el jueves abrirían 11 y 7 salas, respectivamente, de un total de 307 pantallas que tienen entre ambas. La mayoría de los cines que abrieron se ubican en el gran Santiago, donde viven ocho de los 19 millones de chilenos. Los pequeños cines independientes aún no se decidían a reabrir.

En Chile hasta el miércoles se habían vacunado 2,5 millones de personas con la vacuna china coronaVac o la estadounidense de Pfizer. Para la próxima semana la meta es tener inmunizado al 80% de los mayores de 65 años. Ya se alcanzó el 60%.

Las salas contarán ahora con monitores que vigilarán los aforos, el uso de mascarillas y las distancias entre los espectadores.

“Esperamos que la gente vuelva (al cine), que se sienta tranquila”, dijo Karina Ventura, gerente comercial de Cinemark que añadió que paulatinamente se irán reabriendo más salas. Además, aseguró que el sistema de ventilación de los cines “cumple 100% con la normativa”.

En 2019 unos 30 millones de espectadores fueron al cine en Chile, dejando una recaudación bruta de 100.000 millones de pesos, unos 140 millones de dólares en entradas. El estallido social en demanda de mejoras sociales redujo las idas al cine.

Entre los largometrajes que podrán ver los chilenos están “Tenet” de Christopher Nolan; “100% Lobo”, “Avalancha” y “Baba Yaga”. La cartelera se ampliará a medida que abran más salas.

El camarógrafo Mauricio Cuevas colaboró a este despacho desde Santiago de Chile.