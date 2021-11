$!Pandillas armadas: son criminales, no revolucionarios, según enviado de EE.UU a Haití

El enviado especial del presidente Biden, Daniel Foote, en una entrevista con Le Nouvelliste, refutó enérgicamente el discurso del líder del G-9, Jimmy Chérizier, alias Barbecue, que se presenta como un “revolucionario” con ganas de cambiar el país, secuestrado, según este último, por políticas torcidas y una burguesía hedionda.

“No escuches el mensaje de Barbecue. El Miente. Sabes que son mentiras. Las pandillas no van a trabajar por un Haití mejor y todos ustedes lo saben. Son criminales. Matan gente. No tienen ideología. No quieren un Haití mejor ”, dijo Daniel Foote.

“Si quisieran un Haití mejor, no habrían impedido el suministro de combustible a los hospitales, no habrían bloqueado el transporte, robado, violado a mujeres jóvenes, asesinado pastores, ciudadanos”, relató Daniel Foote, preocupado por la desesperación de los haitianos.

“Lo que más me preocupa de Haití es que la gente ha perdido toda esperanza. Nunca había visto esto antes en Haití “, dijo Daniel Foote. En 1803, “Haití derrotó a Francia. Nadie pensó que esto iba a pasar. Los haitianos pueden hacer lo que quieran si se unen y comparten el mismo objetivo”, dijo, pidiendo un nuevo acuerdo político en 2021.

“Creo que un acuerdo que venga del pueblo haitiano es la clave para seguir adelante”, agregó Daniel Foote.

“Debe tener este acuerdo y después de haber perseguido a estos criminales, estos bandidos, estos violadores, estos asesinos, estos secuestradores y devolver la sociedad haitiana al pueblo haitiano”, llamó el ex enviado especial del presidente Joe Biden, destacando que un posible acuerdo puede ayudar a la comunidad internacional a avanzar en su cooperación en materia de seguridad.