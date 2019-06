$!Paralizados los esfuerzos de mediación en Noruega, según opositor venezolano

Un miembro de la oposición venezolana dijo que los esfuerzos de mediación de Noruega están paralizados por la negativa de Nicolás Maduro a convocar a nuevas elecciones presidenciales para resolver la crisis política del país.

La persona dijo que el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó se apresta a anunciar la decisión de no asistir a futuras reuniones patrocinadas por Noruega durante un mitin que se celebrará el viernes más tarde en la ciudad venezolana de Valencia.

La fuente habló con The Associated Press con la condición de que no fuera identificado porque no está autorizado a hablar del tema.

Noruega ha sido anfitrión de dos rondas de conversaciones exploratorias entre representantes del gobierno venezolano y la oposición durante el mes pasado. La oposición ha insistido en que el punto de partida de las conversaciones es que Maduro convoque a elecciones en un plazo razonable.

Los facilitadores de Noruega están en Caracas para reuniones con ambas partes.

Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó el viernes que el número de venezolanos que ha huido de la crisis política y económica que agobia a su país asciende ahora a 4 millones.

La cifra ha aumentado en un millón desde noviembre, dijo el ACNUR en un indicio de que el fenómeno se ha agravado desde que decenas de naciones dijeron que Nicolás Maduro ilegítimamente se declaró presidente con base en elecciones ampliamente consideradas como fraudulentas.

La mayoría de los refugiados venezolanos ha ido a Colombia (1,3 millones) y en segundo lugar Perú (768.000), precisó la agencia.

El anuncio ocurrió poco antes de una gira por la región de la embajadora especial de la ACNUR Angelina Jolie.

Jolie estará dos días en la región limítrofe entre Venezuela y Colombia evaluando la situación creada por el éxodo de refugiados. Dará el sábado una conferencia de prensa en La Guajira, en Colombia.

La última vez que Jolie visitó la región fue en octubre, cuando se reunión con refugiados venezolanos en Perú.