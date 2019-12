$!Pareja devuelve a sus mellizos adoptados al enterarse de que tendrán un bebé

Una pareja originaria del Reino Unido pasó varios años intentando embarazarse, pero ante sus problemas de fertilidad, y varias desilusiones, optaron por comenzar su proceso de adopción y luego de dos años de trámites y espera recibieron a unos mellizos de ocho meses.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), la adopción es una medida de protección que se realiza cuando se han agotado todas las posibilidades de que un menor pueda permanecer o reintegrarse con sus padres o familia biológica, es entonces cuando se busca un lugar sustituto, temporal o permanente, en donde reciba todo lo necesario para su desarrollo.

Ali y Michael Sanders, quienes contrajeron matrimonio en 2012, estaban emocionados por convertirse en padres de inmediato prepararon su hogar para la llegada de los bebés de ocho meses, según información de Daily Mail.

Los días comenzaron a pasar y Michael estaba entusiasmado y enamorado de los mellizos, sin embargo, la mujer no experimentó los mismos sentimientos, por el contrario, comenzó a generar rechazó hacia ellos.

“Sentí que estaba jugando, eso no era real. Lo peor fue que mi esposo quien inmediatamente se unió a los bebés”, expresó la mujer al medio antes citado.

Aunque deseó ser madre por mucho tiempo, Ali no pudo explicarse por qué no conseguía sentir amor por los bebés y reveló que mientras ellos dormían “rezaba para que no se despertaran porque debería fingir que era madre otra vez”.

A pesar de sus sentimientos, quiso seguir adelante con el proceso de adopción, en el que estaba todavía en la etapa de prueba, con tal de no desilusionar a su esposo.

Ali acudió al médico para realizarse unos análisis y fue así como descubrió que estaba embarazada. Fue una noticia que tomó por sorpresa a la pareja ya que habían dejado de intentarlo y estaban convencidos de que no podían concebir de manera natural.

La mujer no lo pensó dos veces antes de llamar al centro de adopción para notificar lo que ocurría en su familia e informar que detendría el proceso de adopción y devolvería a los pequeños.