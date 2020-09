Partidos de excandidatos presidenciales acudirán a legislativas venezolanas

Caracas, 8 sep (EFE).- Los partidos El Cambio y Avanzada Progresista, de los excandidatos presidenciales Javier Bertucci y Henri Falcón, respectivamente, acudirán a los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, que el grueso de la oposición venezolana tacha como una farsa, anunció este martes el líder de la primera formación.

En una rueda de prensa, Bertucci dijo que estos dos partidos irán a las elecciones en una 'alianza perfecta' junto a las agrupaciones opositoras Cambiemos, Copei y Acción Democrática.

Las últimas dos se alternaron en el poder en Venezuela entre 1958 y 1998, antes del ascenso del chavismo, y sus actuales directivas fueron designadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

'Estamos los cinco partidos apoyando al mismo candidato', dijo Bertucci al explicar la base de la alianza. 'De esa manera tenemos lo que hemos llamado la alianza perfecta', añadió.

CANDIDATOS EN TODO EL PAÍS

Bertucci también adelantó que la llamada 'alianza democrática' asumirá los resultados de las venideras elecciones, siempre que 'se respeten las garantías y condiciones' pactadas en una mesa de diálogo que impulsó el presidente Nicolás Maduro tras el fracaso de las negociaciones con el sector mayoritario de la oposición.

'Pero si no se cumplen, obviamente tenemos el derecho de denunciar algún fraude', señaló.

Asimismo, Bertucci dijo que la plataforma presentará candidatos a todas las circunscripciones, pero no dejó claro si Falcón o él mismo aspirarán a una curul.

ALIANZA CON PARTIDOS INTERVENIDOS

El pasado 15 de junio, el TSJ suspendió la directiva de Acción Democrática que lideraba el exjefe del Parlamento Henry Ramos y designó una ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez, un antiguo colaborador de Ramos en el partido.

El TSJ también designó, en 2019, una nueva directiva en Copei, por cuanto en este partido dos directivas dicen tener el control.

Aunque los logos y emblemas de estas dos históricas formaciones estarán en el tarjetón electoral el próximo 6 de diciembre, las directivas suspendidas insisten en el llamado a boicot a los comicios que hiciera el líder opositor Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino de Venezuela.

Ayer, estos partidos fueron 2 de los 37 que firmaron un pacto unitario que lidera Guaidó, quien ha denunciado las presuntas faltas de garantías para acudir a estos comicios, que tacha como una farsa y ha pedido boicotear.

MENSAJE A CAPRILES

Pero Bertucci dijo que esa estrategia 'no tiene ninguna posibilidad de éxito', al tiempo que calificó como un 'fracaso absoluto' la gestión de Guaidó al frente de la oposición.

'No tiene sentido no ir a unas elecciones contra un Gobierno que es minoría. Cuando hay participación masiva no hay trampa que valga', agregó.

Bertucci, además, envió un mensaje al dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, quien la semana pasada se desmarcó de la estrategia abstencionista de Guaidó y pidió aprovechar las elecciones para presionar al Gobierno de Maduro.

'Nosotros estamos aquí hace rato y hemos dicho al país que la ruta es democrática y electoral (...), sin ningún tipo de complejos estamos abiertos a una alianza con el hermano Capriles', manifestó.

Bertucci y Falcón fueron candidatos a la presidencia en 2018, cuando Maduro fue reelegido con el 67,84 % de los votos en unas controvertidas elecciones cuyos resultados no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional. EFE