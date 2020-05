$!Peloteros, decepcionados por oferta económica de las mayores

NUEVA YORK (AP) — Un novato que devenga el salario mínimo en las Grandes Ligas conservaría hasta el 47% de su paga este año, mientras que astros multimillonarios como Mike Trout o Gerrit Cole perderían más del 77%.

Esas variaciones se presentarían bajo los términos de una propuesta de ajustes graduales planteada por los clubes, la cual fue considerada “extremadamente decepcionante” por los peloteros.

La oficina de las mayores presentó la propuesta al sindicato de jugadores el martes, durante una reunión virtual. La oferta sustituye a un plan de compartición de ingresos a partes iguales, que los dueños aprobaron inicialmente el 11 de mayo.

Los detalles de esta nueva propuesta fueron revelados a The Associated Press por una persona que solicitó permanecer en el anonimato, en vista de que no son públicos.

Además, de mostrar su rechazo a la oferta, el sindicato advirtió que “ambas partes siguen distantes en los protocolos de salud y seguridad”, con los que se busca reanudar alrededor del 4 de julio la temporada interrumpida por la pandemia.

“Presentamos al sindicato una propuesta que es completamente consistente con las realidades que enfrenta nuestro deporte”, aseveró en un comunicado la oficina de las Grandes Ligas. “Estamos ansiosos por escuchar una respuesta de la Asociación de Jugadores de las Mayores”.

El 26 de marzo, los jugadores accedieron a un acuerdo en el que recibirían partes prorrateadas de sus salarios con base en el porcentaje del calendario de 162 encuentros por equipo que alcanzaran a disputar.

A cambio, los peloteros tenían garantizado que si no había juegos, recibirían pago por el tiempo de servicio prestado en 2020, igualando los montos de 2019.

Según el plan entregado el martes al sindicato, un pelotero conservaría el 90% de su remuneración hasta llegar al salario mínimo de 563.500 dólares, incluidos aquellos jugadores con sueldos menores cuando estén en asignaciones dentro de las ligas menores, según información obtenida por la AP.

El monto decrecería a 72,5% a partir de los 563.501 dólares y hasta el millón; a 50% del millón a los 5 millones; al 40% de los 5.000.001 dólares a los 10 millones; a 30% de los 10.000.001 dólares a los 20 millones, y a 20% a partir de los 20.000.001.

La cifra de cada jugador se prorratearía entonces por la fórmula de 82/162 juegos acordada en marzo, causando una pérdida de 49,4%.

Habría además 200 millones de dólares en dinero para bonificaciones de postemporada, que se entregarían principalmente a los peloteros con los mayores salarios.

Como resultado, un jugador con el salario mínimo obtendría 262.217 dólares, de acuerdo con los cálculos presentados por las Grandes Ligas al sindicato. Un salario de 35 millones quedaría en 7.843.363 dólares

A comienzos de este mes, el plan para compartir ingresos encontró hostilidad por parte del sindicato desde el momento en que los dueños dieron a sus negociadores el visto bueno para presentarlo. Esa propuesta no fue presentada a los peloteros al día siguiente, cuando comenzaron las conversaciones.

Durante esa sesión, las mayores realizaron una presentación ante el sindicato. Pronosticaron pérdidas por miles de millones de dólares y postergaron dos semanas la presentación de una propuesta.

Los salarios en las Grandes Ligas van de 563.500 —el mínimo— a 36 millones de dólares para peloteros como Trout, jardinero tres veces nombrado el Jugador Más Valioso con los Angelinos de Los Ángeles, o Cole, el lanzador contratado como agente libre por los Yanquis de Nueva York.

De acuerdo con un estudio de la AP, 369 de 899 peloteros tienen salarios de 600.000 dólares o menos, con base en las nóminas que quedaron congeladas en marzo.

Bajo la propuesta de las mayores, los playoffs se expandirían de 10 a 14 equipos, y los jugadores recibirían más dinero si se disputa la postemporada. Habitualmente, los salarios se perciben sólo durante la campaña regular, y los peloteros reciben dinero de un fondo de postemporada —el año pasado, esa cifra fue un máximo de unos 382.000 en el caso de una participación completa por parte de los integrantes de Washington, el campeón de la última Serie Mundial.