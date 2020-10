Perú: distrito limeño de Miraflores dispara contagios COVID

QUITO (AP) — Al distrito limeño de Miraflores, uno de los más exclusivos de Perú, la gente llega masivamente a distraerse, comer sabroso, pasear por sus malecones, disfrutar de sus áreas verdes y visitar centros comerciales. Y quizá por eso se ha generado un efecto no deseado: el incremento de más del 100% de los contagios de COVID-19.

El distrito, en el centro de la capital, tiene 100.000 habitantes, pero los fines de semana acuden no menos de 400.000 ciudadanos que llegan en vehículos particulares, transporte público, bicicleta e incluso a pie y familias enteras que tras cerca de seis meses de confinamiento buscan un sitio donde distraerse.

Esta enorme afluencia ocasionó un fuerte pico de contagios en la segunda semana de septiembre, con 174% nuevos infectados respecto de la primera semana del mes. En la última semana el aumento fue de 113% comparado con la tercera semana.

Dante Cersso, jefe de la unidad de inteligencia y datos de EsSalud, el Seguro Social de Perú, explicó a The Associated Press que “usualmente se registraba un mayor incremento porcentual en los distritos más populosos más alejados del centro de Lima, pero lo que hemos encontrado en esta última semana es que los distritos... con mayor nivel socioeconómico están aumentando el número de casos”.

Aseveró que el mayor incremento fue en Miraflores, lo que podría obedecer a varios factores: es uno de los distritos con más áreas verdes per cápita, con hermosos parques, y como es costero se puede acceder a la playa por puentes peatonales. “Eso origina que se haya generado aglomeración especialmente los fines de semana” de ciudadanos que además realizan pequeñas compras o almuerzan en familia o van a un bar por sándwiches, café o refrescos.

Junto al paisaje de grandes y lujosos edificios, restaurantes, hoteles y exclusivos centros comerciales, es usual encontrar atletas en las calles, familias enteras caminando, personas paseando sus mascotas y, en las últimas semanas, una importante cantidad de ciclistas que pueden llegar desde lugares como Villa El Salvador, a unos 20 kilómetros de ahí.

Miraflores ha registrado hasta ahora más de 4.130 contagiados, el equivalente a más del 4% de su población total.

Cersso convocó a los vecinos del distrito a “evitar ir a los lugares de aglomeración y, si deben salir, a guardar distanciamiento social, uso de mascarilla y frecuente lavado de manos”.

En Lima la situación es distinta. Después de un pico de contagios hace unas semanas, “los casos han comenzado a descender y tenemos cinco semanas seguidas que están descendiendo”, dijo Cersso.

La información de EsSalud se basa en el manejo de bases de datos de sus afiliados y en la geolocalización de los enfermos, con lo cual se pueden determinar secuencias no sólo por distritos, sino por calles.

En Miraflores la gente puede caminar sin preocupación debido a la fuerte presencia de vigilantes municipales, lo que no pasa en el resto de la ciudad.

Gerardo Flores, vecino de Miraflores, dijo a AP que “el gobierno está siendo más flexible. Necesita reactivar la economía. Las mismas personas necesitamos salir un poco, pero no debemos descuidarnos. Debemos protegernos y, lo más importante, aprender a convivir con el virus, que no se va a ir así no más”.

Desde el inicio de la pandemia a comienzos de marzo, Perú ha registrado 839.929 contagios y 32.914 fallecidos, mientras que Lima tiene más de 357.000 casos y unos 13.600 decesos.

————

El periodista de AP Mauricio Muñoz colaboró en esta nota desde Lima.